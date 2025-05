Eurovision 2025 | Corsi Cash e i sogni di Svezia

© Bollicinevip.com - Eurovision 2025: Corsi, Cash e i sogni di Svezia

Eurovision 2025: tra outsider, tormentoni e il ritorno della Svezia in lingua madreLa St.Jakobshalle si prepara alla grande festa della musica europeaMilano, 6 maggio 2025 – La St.Jakobshalle arena di Basilea si illumina per accogliere l’Eurovision Song Contest 2025, e manca ormai soltanto una settimana all’inizio ufficiale della manifestazione più attesa dai fan della musica di tutta Europa. L’adrenalina sale e cresce la voglia di scoprire chi riuscirà a conquistare il cuore del pubblico e la vetta della classifica.Le speranze italiane tra outsider e sogni in grandeEurovision 2025 PH IGL’Italia affida il suo destino artistico a Lucio Corsi, cantautore toscano dall’anima poetica e dall’immaginario surreale, che gli esperti di Sisal collocano tra gli outsider più interessanti. La sua vittoria oggi si gioca a quota 50,00, un valore che lo posiziona al pari di Gabry Ponte – in gara però per San Marino – e dei sorprendenti Shkodra Elektronike, portabandiera dell’Albania. 🔗 : tra outsider, tormentoni e il ritorno dellain lingua madreLa St.Jakobshalle si prepara alla grande festa della musica europeaMilano, 6 maggio– La St.Jakobshalle arena di Basilea si illumina per accogliere l’Song Contest, e manca ormai soltanto una settimana all’inizio ufficiale della manifestazione più attesa dai fan della musica di tutta Europa. L’adrenalina sale e cresce la voglia di scoprire chi riuscirà a conquistare il cuore del pubblico e la vetta della classifica.Le speranze italiane tra outsider ein grandePH IGL’Italia affida il suo destino artistico a Lucio, cantautore toscano dall’anima poetica e dall’immaginario surreale, che gli esperti di Sisal collocano tra gli outsider più interessanti. La sua vittoria oggi si gioca a quota 50,00, un valore che lo posiziona al pari di Gabry Ponte – in gara però per San Marino – e dei sorprendenti Shkodra Elektronike, portabandiera dell’Albania. 🔗 Bollicinevip.com

Gabry Ponte a Eurovision 2025 per San Marino: "Io e Corsi portiamo due pezzi d'Italia. Tommy Cash? Non l'ho sentita" - Gabry Ponte rappresenterà San Marino all'Eurovision 2025 con Tutta l'Italia, jingle del Festival di Sanremo.

Eurovision 2025, Tommy Cash punta alla vittoria e parla di Lucio Corsi e Gabry Ponte - A poche settimane dall'inizio ufficiale dell'Eurovision Song Contest 2025 fervono i preparativi per una delle manifestazioni musicali più seguite e apprezzate che, come sempre, porta con sé non solo ottima musica, ma anche qualche piccola grande polemica. Una di queste è sicuramente quella legata a Espresso Macchiato, la canzone di Tommy Cash che pare aver destabilizzato gran parte dell'Italia ben prima che questa venga cantata sul palco di Basilea.

A una settimana esatta dall'inizio dell'Eurovision 2025, parte il totovincitore. Riflettori puntati su Lucio Corsi, Tommy Cash e Gabry Ponte - Eurovision Song Contest 2025: manca pochissimo. Martedì 13 maggio si alza il sipario della St.Jakobshalle arena di Basilea e il 17 ci sarà il verdetto finale. Chi vincerà? E come si piazzerà l'Italia rappresentata quest'anno da Lucio Corsi? Le scommesse sono aperte e secondo gli esperti Sisal anche su questo palco il cantautore toscano arrivato secondo a Sanremo 2025 – tra il vincitore Olly e Brunori Sas – potrebbe recitare il ruolo di underdog.

