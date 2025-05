Euphoria 3 Rosalía aggiorna i fan | Esperienza stimolante sul set

© Movieplayer.it - Euphoria 3, Rosalía aggiorna i fan: “Esperienza stimolante sul set”

Esperienza sul set della terza stagione di Euphoria durante il Met Gala 2025, confermando il suo entusiasmo per il nuovo ruolo da attrice. Rosalía è ufficialmente entrata nel mondo della recitazione e lo ha fatto in grande stile. Durante il Met Gala 2025, la popstar spagnola ha parlato per la prima volta del suo debutto nella terza stagione di Euphoria, l'acclamata serie HBO. Cosa ha detto Rosalía Intervistata da Teyana Taylor ed Ego Nwodim sul livestream di Vogue, Rosalía ha raccontato di essere alle prese con le sue prime esperienze da attrice: "È il mio primo lavoro, no? Sto imparando sul campo, cercando di capire come funziona tutto. Cerco solo di non dimenticare le battute", ha raccontato sorridendo. "Ma è davvero stimolante lavorare . 🔗 La cantante spagnola ha raccontato la suasul set della terza stagione didurante il Met Gala 2025, confermando il suo entusiasmo per il nuovo ruolo da attrice.è ufficialmente entrata nel mondo della recitazione e lo ha fatto in grande stile. Durante il Met Gala 2025, la popstar spagnola ha parlato per la prima volta del suo debutto nella terza stagione di, l'acclamata serie HBO. Cosa ha dettoIntervistata da Teyana Taylor ed Ego Nwodim sul livestream di Vogue,ha raccontato di essere alle prese con le sue prime esperienze da attrice: "È il mio primo lavoro, no? Sto imparando sul campo, cercando di capire come funziona tutto. Cerco solo di non dimenticare le battute", ha raccontato sorridendo. "Ma è davverolavorare . 🔗 Movieplayer.it

