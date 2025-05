Esce Io non sarei il nuovo album di Alessandra Amoroso

Il 13 giugno esce “Io non sarei”, il nuovo album di Alessandra Amoroso - ROMA (ITALPRESS) – A quattro anni dall’ultimo disco, il 13 giugno esce “Io non sarei” (Epic / Sony Music) il nuovo album di Alessandra Amoroso che sarà disponibile in versione cd e vinile. “Io non sarei”, che vede la direzione artistica di ZEF, è un disco eterogeneo che mette in risalto le diverse sfumature di Alessandra: un progetto con una sola anima ma con sound e influenze diverse, dalla musica latina, al pop, passando per il soul. 🔗unlimitednews.it

