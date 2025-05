David di Donatello tra i candidati c' è anche il messinese Guido Caprino

David di Donatello. L'edizione 2025 del noto premio cinematografico vede infatti protagonista anche Guido Caprino, l'attore nato a Taormina ma da sempre legato a Nizza di Sicilia. Caprino è tra i candidati al premio per la categoria miglior attore non. 🔗 Messina guarderà con attenzione i prossimidi. L'edizione 2025 del noto premio cinematografico vede infatti protagonista, l'attore nato a Taormina ma da sempre legato a Nizza di Sicilia.è tra ial premio per la categoria miglior attore non. 🔗 Messinatoday.it

David di Donatello 2025, tutte le nomination: i film e gli attori candidati al premio. - Ad un mese esatto dalla cerimonia di consegna del premio cinematografico più prestigioso, sono state annunciate le candidature al David di Donatello 2025. La settima arte continua ad emozionare e sorprendere il pubblico. Nonostante non manchino i momenti di crisi, il cinema italiano si difende bene, incassando successi e plausi. Fra la fine del 2024 [...] 🔗mondouomo.it

David di Donatello, dove vedere i candidati come Miglior Film - Ormai siamo agli sgoccioli… Il 7 maggio si terrà la cerimonia di consegna dei David di Donatello, il più importante premio cinematografico italiano. In vista dell’evento, è il momento perfetto per recuperare i cinque titoli candidati nella categoria Miglior Film. Quattro lungometraggi e una serie televisiva (sì, proprio una serie: L’arte della gioia di Valeria Golino, in gara grazie a una distribuzione anche nelle sale) compongono la cinquina finalista. 🔗panorama.it

David di Donatello 2025: Sky e NOW protagonisti con L’Arte della Gioia e 16 film candidati - L’ARTE DELLA GIOIA, la serie Sky Original di Valeria Golino disponibile su Sky e in streaming su NOW, domina le candidature dei prossimi David di Donatello, i prestigiosi premi assegnati dall’Accademia del cinema italiano presieduta da Piera Detassis, che verranno consegnati il prossimo 7 maggio. Uscita in sala con Vision Distribution in due parti la scorsa estate, la serie che adatta liberamente l’omonimo, scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza porta a casa ben 14 nomination, figurando in tutte le categorie principali nonché in quelle tecniche. 🔗digital-news.it

David di Donatello 2025: tutti i candidati e la cerimonia di premiazione in diretta su Rai 1 - Mercoledì 7 maggio, Elena Sofia Ricci e a Mika condurranno in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.40 la cerimonia di Premiazione dei Premi David di Donatello 2025 che si svolgerà nel leggendario Teatr ... 🔗comingsoon.it

David di Donatello 2025, tutto sulla “notte degli Oscar” italiana: ci sarà anche Monica Bellucci - Lunedì 7 aprile i David di Donatello 2025 entrano nel vivo con l'annuncio delle nomination: ecco quali saranno tutti i film e gli artisti protagonisti ... 🔗vogue.it

Dove vedere i David di Donatello 2025: guida completa dall’orario ai film candidati - Scopri dove vedere i David di Donatello 2025 in tv e streaming, l’orario di inizio della cerimonia, i film candidati e chi condurrà l’evento più atteso del cinema italiano. 🔗tag24.it