Dal paradiso all’inferno e ritorno | Frattesi porta l’Inter in finale dopo i supplementari

l’Inter sembrava aver indirizzato sui giusti binari, dopo aver chiuso il primo tempo avanti 2-0, i nerazzurri si sono fatti poi rimontare, con un gol subito a due minuti dalla fine. E poi Acerbi è riuscito a riacciuffare il pari nel pieno recupero.Inter-Barcellona 4-3, Frattesi firma il gol decisivo (LaPresse) – Calciomercato.itUna gara che si era aperta con il recupero palla alto di Dimarco, che imbecca per Dumfries che parte da dietro la linea difensiva catalana e offre a Lautaro il più facile dei gol. Il raddoppio arriva nel finale, con Lautaro che conquista il rigore (rivisto al Var) per fallo di Cubarsì: Calhanoglu trasforma spiazzando Szczesny. 🔗 Nerazzurri vittoriosi 4-3 contro il Barcellona tra rimonte e contro-rimonte: alla fine decide il gol del centrocampistaSe la sfida del Montjuic era stata una gara clamorosa, quella di San Siro è stata una vera e propria sfida al cardiopalma. Una gara chesembrava aver indirizzato sui giusti binari,aver chiuso il primo tempo avanti 2-0, i nerazzurri si sono fatti poi rimontare, con un gol subito a due minuti dalla fine. E poi Acerbi è riuscito a riacciuffare il pari nel pieno recupero.Inter-Barcellona 4-3,firma il gol decisivo (LaPresse) – Calciomercato.itUna gara che si era aperta con il recupero palla alto di Dimarco, che imbecca per Dumfries che parte da dietro la linea difensiva catalana e offre a Lautaro il più facile dei gol. Il raddoppio arriva nel, con Lautaro che conquista il rigore (rivisto al Var) per fallo di Cubarsì: Calhanoglu trasforma spiazzando Szczesny. 🔗 Calciomercato.it

