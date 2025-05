Da Trump al caro-vita oggi Meloni sotto torchio

Gli impegni assunti con gli Stati Uniti in occasione dell'incontro con Donald Trump, le strategie contro il caro-vita, la politica industriale, le spese militari e le riforme: sono alcuni dei temi su cui si concentreranno oggi le interrogazioni delle opposizioni a Giorgia Meloni.Nelle premesse il M5S si concentrerà sugli esiti del bilaterale alla Casa Bianca, domandando "a fronte del trionfale annuncio relativo ai 10 miliardi di euro di investimenti delle imprese italiane negli Stati Uniti, quali iniziative di carattere strutturale il Governo intende adottare per rilanciare gli investimenti e il rafforzamento della produzione industriale in Italia e se, a tal fine, non ritenga opportuno riproporre il modello virtuoso rappresentato dal Piano Transizione 4.0".Dal caro-vita alle spese per la Difesa il M5S incalzerà la premierI senatori di Giuseppe Conte chiederanno poi chiarimenti sugli impegni che l'esecutivo intenda assumere sull'incremento della spesa militare italiana "e attraverso quali risorse, strumenti e procedure contabili intenda perseguire tale obiettivo e se ritenga di confermare che il nostro Paese non farà ricorso in alcun modo alla proposta avanzata dal Commissario europeo, Raffaele Fitto, di utilizzare le risorse del Fondo di coesione per finanziare le spese militari".

