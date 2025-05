Corso gratuito di inglese a Chieti | aperte le iscrizioni

L'associazione Erga Omnes, in collaborazione con l'Adsu di Chieti-Pescara e con il patrocinio del Comune di Chieti, organizza un Corso gratuito di lingua inglese aperto a tutta la cittadinanza, con inizio il 19 maggio 2025. Il Corso si articolerà in 8 lezioni, ogni lunedì pomeriggio, presso la

Corso gratuito di inglese a Chieti: aperte le iscrizioni - L’associazione Erga Omnes, in collaborazione con l’Adsu di Chieti-Pescara e con il patrocinio del Comune di Chieti, organizza un corso gratuito di lingua inglese aperto a tutta la cittadinanza, con inizio il 19 maggio 2025. Il corso si articolerà in 8 lezioni, ogni lunedì pomeriggio, presso la... 🔗chietitoday.it

