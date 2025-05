Colpi di martello sul potere l’anello del Pescatore e il sigillo di Papa Francesco cancellati alla vigilia del Conclave

Questa mattina, 6 maggio 2025, i 173 cardinali riuniti nell'Aula del Sinodo hanno assistito a un rito breve ma denso di significato: il camerlengo Kevin Joseph Farrell ha proclamato ufficialmente l'annullamento dell'anello del Pescatore e del sigillo di piombo appartenuti a Papa Francesco, segnando l'apertura della sede vacante. Una giovane orafa, scelta dalla Prefettura della Casa Pontificia, ha eseguito materialmente la cancellazione.

