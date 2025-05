Chicago Fire Med e P D rinnovate | NBC conferma una nuova stagione per tutte e tre le serie

© Nerdpool.it - Chicago Fire, Med e P.D. rinnovate: NBC conferma una nuova stagione per tutte e tre le serie

serie ambientate nell’universo di One Chicago: Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. torneranno sul piccolo schermo con nuove stagioni il prossimo autunno. Si tratterà, rispettivamente, della quattordicesima stagione per Chicago Fire, dell’undicesima per Chicago Med e della tredicesima per Chicago P.D.Il rinnovo era nell’aria, considerando gli ottimi risultati d’ascolto delle tre serie. Chicago Fire si conferma il drama più visto della rete con una media settimanale di 7,9 milioni di spettatori, nonostante un calo del 9% rispetto alla stagione precedente. Rimane comunque tra le prime cinque serie più seguite della TV americana. Seguono a ruota Chicago Med e Chicago P.D., con rispettivamente 7,6 e 7 milioni di spettatori, anche in questo caso in lieve calo (5% e 10%) rispetto all’ultimo ciclo di episodi. 🔗 NBC ha ufficialmente rinnovato le sue treambientate nell’universo di OneMed eP.D. torneranno sul piccolo schermo con nuove stagioni il prossimo autunno. Si tratterà, rispettivamente, della quattordicesimaper, dell’undicesima perMed e della tredicesima perP.D.Il rinnovo era nell’aria, considerando gli ottimi risultati d’ascolto delle tresiil drama più visto della rete con una media settimanale di 7,9 milioni di spettatori, nonostante un calo del 9% rispetto allaprecedente. Rimane comunque tra le prime cinquepiù seguite della TV americana. Seguono a ruotaMed eP.D., con rispettivamente 7,6 e 7 milioni di spettatori, anche in questo caso in lieve calo (5% e 10%) rispetto all’ultimo ciclo di episodi. 🔗 Nerdpool.it

