Champions League l’Inter è in finale Finisce 4-3 a San Siro alla fine di una partita al cardiopalma

Champions League 2425 si sta avvicinando verso il suo atto conclusivo. Al termine di un doppio confronto emozionante tra Inter e Barcellona è uscita la prima finalista del torneo. All'andata, nello spettacolare 3-3 al Montjuic, l'Inter non ha approfittato a pieno di tutti gli spazi lasciati dalla squadra di Hans Flick nella propria metà.

