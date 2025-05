Champions League l’Inter batte il Barcellona e va in finale

© Pianetamilan.it - Champions League, l’Inter batte il Barcellona e va in finale

Champions League, l'Inter va in finale dopo una partita pazza contro il Barcellona a San Siro. Si giocherà contro PSG o Arsenal 🔗 , l'Inter va indopo una partita pazza contro ila San Siro. Si giocherà contro PSG o Arsenal 🔗 Pianetamilan.it

Cosa riportano altre fonti

Inter batte 2-1 il Feyenoord e vola ai quarti di Champions League - Dopo il 2-0 ottenuto a Rotterdam, l'Inter si ripete 2-1 a San Siro si qualifica ai quarti di finale di Champions League. In avvio prodezza di Thuram, che la sblocca con un gran gol. Taremi spreca il raddoppio, Moder pareggia su rigore causato da Calhanoglu prima dell'intervallo. Lo stesso turco trasforma il penalty del vantaggio. Traversa dello scatenato Thuram. Sarà sfida al Bayern Monaco: andata l'8 o 9 aprile in Germania, ritorno il 15 o 16 a Milano. 🔗quotidiano.net

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2. 88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco. 86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1. 84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it

Bayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League - di RedazioneBayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League. Ecco gli 11 che potrebbero scendere in campo Archiviato il pareggio contro il Parma, l’Inter si prepara a scendere in campo nell’andata dei quarti di finale di Champions League, che martedi sera, vedranno i nerazzurri di Inzaghi fare visita al Bayern Monaco di Vincent Kompany. Ecco secondo quanto riportato da Daniele Mari, quali potrebbero essere gli undici titolari schierati dal tecnico belga per la sfida, vista la tanta emergenza infortuni che sta colpendo i bavaresi. 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Champions League, Inter-Barcellona 4-3 dts: Frattesi fa esplodere San Siro ai supplementari, nerazzurri in finale; Inter-Barcellona 4-3, risultato e highlights della semifinale di Champions League: decide Frattesi al 99'; Pazza Inter: batte 4-3 e vola in finale di Champions League; Impresa Inter, batte il Barcellona 4-3 e vola in finale di Champions. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Champions League, Inter-Barcellona 4-3: Frattesi fa esplodere San Siro ai supplementari, nerazzurri in finale - Missione compiuta per l'Inter che batte 4-3 ai supplementari il Barcellona ed è la prima finalista della Champions League 2024/2025 ... 🔗sportmediaset.mediaset.it

Inter leggendaria in finale di Champions: 4-3 e il Barcellona finisce in ginocchio - Da 2-0 a 2-3, poi il pareggio di Acerbi e il gol vittoria nei supplementari di Frattesi: l'Inter batte i Barcellona e vola in finale di Champions ... 🔗affaritaliani.it

Inter eroica, batte il Barcellona 4-3 e vola in finale per la seconda volta in tre anni - Un'Inter eroica si impone 4-3 sul Barcellona dopo i tempi supplementari (dopo il 3-3 dell'andata) e conquista un posto nella finale di Champions League contro la vincente della seconda semifinale tra ... 🔗latinaoggi.eu