Champions League Inter-Barcellona 4-3 | impresa Inzaghi tra epica e storia È finale

© Sport.quotidiano.net - Champions League, Inter-Barcellona 4-3: impresa Inzaghi, tra epica e storia. È finale

Inter-Barcellona era stata il trampolino per la finale che aveva fatto rima con triplete. Questa volta la Coppa Italia è andata, il campionato dice +3 Napoli, ma l'impresa di questa notte rimarrà a prescindere nella storia. Perché il 4-3 strappato di cuore ai supplementari lancia in orbita la squadra di Inzaghi. In finale, a Monaco di Baviera sabato 31 maggio, ci saranno Lautaro e compagni, contro Psg o Arsenal. Settima finale. Due anni fa, l'ultima, a Istanbul. Ora, i nerazzurri sognano ancora.Parte il Barcellona: difesa altissima, palla che gira e che canta tra i piedi di una scuola quasi impareggiabile, volontà di fare la voce grossa fin da subito. L'Inter non porge l'altra guancia. Tutt'altro. 🔗 Milano, 6 maggio 2025 – Quasi come quindici anni fa. Ma col cuore ancor più in gola. Nel 2010era stata il trampolino per lache aveva fatto rima con triplete. Questa volta la Coppa Italia è andata, il campionato dice +3 Napoli, ma l'di questa notte rimarrà a prescindere nella. Perché il 4-3 strappato di cuore ai supplementari lancia in orbita la squadra di. In, a Monaco di Baviera sabato 31 maggio, ci saranno Lautaro e compagni, contro Psg o Arsenal. Settima. Due anni fa, l'ultima, a Istanbul. Ora, i nerazzurri sognano ancora.Parte il: difesa altissima, palla che gira e che canta tra i piedi di una scuola quasi impareggiabile, volontà di fare la voce grossa fin da subito. L'non porge l'altra guancia. Tutt'altro. 🔗 Sport.quotidiano.net

