Champions Inter-Barcellona | Frattesi segna il gol del vantaggio nei supplementari poi si sente male ma resta in campo Live 4-3

Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio 🔗 Xml2.corriere.it

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2. 88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco. 86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1. 84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio 🔗xml2.corriere.it

?? Inter-Barça 4-3 | Frattesi ai supplementari! MIRACOLO Acerbi al 93' ?? | OneFootball - Chi vince vola in finale: dopo il rocambolesco 3-3 dell'andata, Inter e Barcellona si sfidano a San Siro per conquistare un posto nell'ultimo atto della Champions League, in programma il 31 maggio a M ... 🔗onefootball.com

Champions: Inter-Barcellona 3-3 DIRETTA e FOTO - Inter-Barcellona 3-3 in campo per la gara di ritorno della semifinale. Inter-BARCELLONA 2--3 - All'88' i catalani ribaltano il risultato con un gol di Raphinha Inter-BARCELLONA 2-2 - Al 60' il ... 🔗ansa.it

Champions: Inter-Barcellona 0-0 DIRETTA e FOTO Lautaro titolare - Lautaro Martinez c'è: l'argentino è tra i titolari dell'Inter per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, come risulta dalle formazioni ufficiali. Il capitano nerazzurro, in ... 🔗ansa.it