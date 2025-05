Champions Inter-Barcellona | Frattesi segna il gol del vantaggio nei supplementari Miracolo di Sommer su Yamal Live 4-3

© Xml2.corriere.it - Champions, Inter-Barcellona: Frattesi segna il gol del vantaggio nei supplementari. Miracolo di Sommer su Yamal Live 4-3

Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio 🔗 Xml2.corriere.it

Ne parlano su altre fonti

Champions, Inter-Barcellona: Frattesi segna il gol del vantaggio nei supplementari poi si sente male ma resta in campo Live 4-3 - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio 🔗xml2.corriere.it

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2. 88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco. 86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1. 84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio 🔗xml2.corriere.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter Barcellona 4-3, gol e highlights: Inter in finale! Decide Frattesi nei supplementari; Inter-Barcellona diretta Champions League: poker di Frattesi, Inzaghi è in finale!; Inter-Barcellona di Champions League in diretta 4-3, impresa dei nerazzurri: gol decisivo di Frattesi ai supplementari, è finale; Champions League, Inter-Barcellona 4-3. Partita epica a San Siro, Frattesi ai supplementari segna il gol che vale la finale contro Arsenal o Psg. Batticuore ed emozioni a go-go. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Champions League, Inter-Barcellona 4-3: Frattesi fa esplodere San Siro ai supplementari, nerazzurri in finale - Missione compiuta per l'Inter che batte 4-3 ai supplementari il Barcellona ed è la prima finalista della Champions League 2024/2025 ... 🔗sportmediaset.mediaset.it

Inter-Barcellona 4-3, nerazzurri in finale di Champions: Inzaghi festeggia sotto la pioggia - Un'Inter eroica si impone 4-3 sul Barcellona dopo i tempi supplementari (dopo il 3-3 dell'andata) e conquista un posto nella finale di Champions League contro la vincente della ... 🔗ilmattino.it

Frattesi, il gol del 4-3 al 99’ di Inter-Barcellona fa impazzire San Siro. VIDEO - Altalena di emozioni a San Siro, i nerazzurri segnano il 4-3 con l’uomo dei gol decisivi: Davide Frattesi. Stanchissimo, Marcus Thuram si inventa una giocata pazzesca, Taremi raccoglie e regala una ... 🔗sport.sky.it