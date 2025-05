Cent’anni di abitudine

Zelensky, dopo l’incontro con Trump a San Pietro e la svendita delle terre rare, pare sia uscito dalla depressione e si sia ringalluzzito. Si sente appoggiato dagli Usa e desso arriva a minacciare la Russia.Sara Bellinivia emailGentile lettrice, ringalluzzito grazie agli astuti Macron e Starmer, che gli hanno suggerito di chiedere un mese di tregua, che Mosca ovviamente non poteva accettare giacché i russi avrebbero dovuto fermare l’avanzata mentre Kiev indisturbata avrebbe continuato a fare il pieno di armi occidentali. Gli americani, che un po’ ci fanno e un po’ ci sono, non hanno gradito il ‘Niet’ di Putin. E poi è merito anche delle terre rare: lo Zio Sam, quando vede zampillare dollari, va in brodo di giuggiole. Per il resto, credo lei alluda alla rozza minaccia enunciata da Zelensky: “Non rispondo della sicurezza dei capi di stato internazionali, ndr alla parata del 9 maggio a Mosca”. 🔗 Lanotiziagiornale.it

Il Consiglio comunale di Salò revoca dopo cent’anni la cittadinanza onoraria a Mussolini: il voto della maggioranza di centrosinistra - Il consiglio comunale di Salò (Brescia), la città sul lago di Garda simbolo della Repubblica sociale italiana, ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. La mozione presentata dal consigliere Tiberio Evoli è stata approvata con i 12 voti della maggioranza di centrosinistra. Tre eletti hanno votato contro e uno si è astenuto: si tratta di appartenenti a liste civiche, una delle quali vicina a Fratelli d’Italia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Loro Piana, cent'anni di vita in mostra a Shanghai - Si intitola If You Know, You Know. Loro Piana’s Quest for Excellence la retrospettiva, curata da Judith Clark, allestita al Museum of Art Pudong di Shanghai dal 22 marzo al 5 maggio 2025. Un'occasione per intraprendere un viaggio unico nella storia, nella tradizione familiare e nel savoir faire della maison 🔗vanityfair.it

Cent’anni di Treccani: una vera e propria Costituente per il sapere - Una Costituente per il sapere, per domani ancora: “Tale sistemazione non è turbata da diversità di ideologie e da tesi personali: uomini d’ogni tendenza hanno collaborato in piena libertà, e solo si è chiesto ad essi che ciascuno […] rispettasse insieme con le proprie le oneste idee di tutti. E anzi ciò non si è nemmeno dovuto chiedere; è stato frutto di un’autodisciplina di cui ci compiacciamo come di un segno di alta maturità civile, una maturità degna di quel clima di libertà, per costituire il quale abbiamo tanto operato e sofferto” Gaetano De Sanctis Con poche e incisive parole Carlo ... 🔗ilfattoquotidiano.it

L'invenzione dei «100 giorni» di presidenza Usa ha più di 100 anni - L’abitudine di fare bilanci dopo i primi cento giorni di un presidente americano ha più di… cento anni. Fu un’invenzione di marketing del presidente più «imperiale» della storia, quel Franklin Delano ... 🔗msn.com

Italiano, l'uomo delle finali: 4 in 24 mesi, ma questa volta deve vincere - Gli ultimi cento metri sono ormai un'abitudine consolidata, una certezza che il tempo rafforza di mese in mese: due anni, 24 mesi appunto, quattro finali. Tre con la Fiorentina, una, adesso, con il Bo ... 🔗informazione.it