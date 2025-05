Capri Ampliati gli orari di apertura per i visitatori di Villa Jovis e Certosa di San Giacomo

Capri si apre sempre di più al suo patrimonio culturale! Con l’ampliamento degli orari di apertura e il potenziamento dei servizi di accoglienza, Villa Jovis e la Certosa di San Giacomo si preparano ad accogliere visitatori in cerca di bellezze storiche. Scopri le novità pensate per rendere la tua visita ancora più speciale!

Capri. Ampliati gli orari di apertura e potenziati i servizi di accoglienza per Villa Jovis e Certosa di San Giacomo Buone notizie per tutti coloro che avessero in programma di visitare prossimamente l'”Isola dei Cesari”. Prosegue infatti il percorso di valorizzazione del patrimonio culturale di Capri, in attuazione dell’accordo tra la Direzione regionale Musei nazionali . L'articolo Capri. Ampliati gli orari di apertura per i visitatori di Villa Jovis e Certosa di San Giacomo proviene da Espresso napoletano. 🔗Leggi su Espressonapoletano.it © Espressonapoletano.it - Capri. Ampliati gli orari di apertura per i visitatori di Villa Jovis e Certosa di San Giacomo

Altre fonti ne stanno dando notizia

CAPRI - Villa Jovis e Certosa di San Giacomo, ampliati gli orari di apertura e potenziati i servizi di accoglienza

Da napolimagazine.com: Prosegue il percorso di valorizzazione del patrimonio culturale di Capri, in attuazione dell’accordo tra la Direzione regionale Musei nazionali Campania e la Città di Capri per la gestione dei siti mo ...

Capri, nuovi orari di visita per Villa Jovis e Certosa di San Giacomo

napoli.repubblica.it scrive: Si avvicina l'estate e l'offerta culturale di Capri si adegua. Almeno negli orari. Così, i due siti gestiti dalla Direzione regionale dei musei, Villa Jovis e la Certosa di San Giacomo ampliano ...

Capri, da oggi in vigore i nuovi orari per aliscafi, catamarani e mezzi veloci

Riporta msn.com: Da oggi, primo aprile, sono entrati in vigore i nuovi orari di collegamento tra Capri e la terraferma: aumentato il numero di linee dei mezzi veloci, jet, aliscafi e catamarani, per un totale di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Peppino Di Capri ricorda Gigi Proietti : Canter? la nostra canzone da solo

Peppino di Capri ricorda la sua amicizia con Gigi Proietti e quando portarono sul palco dell'Ariston "Ma che ne sai? nel 1995.