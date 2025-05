Caos a The Couple | Manila Nazzaro nel mirino di Striscia | accusata di aver violato le regole in diretta

Couple, condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5 in prima serata. Al centro delle polemiche un episodio avvenuto durante una delle sfide tra coppie concorrenti, che ha spinto “Striscia la Notizia” a puntare i riflettori su presunte scorrettezze nel corso della trasmissione.Nel mirino il gioco Jenga, il gesto di Nazzaro che fa discutereProtagonisti del caso sono Manila Nazzaro e il ballerino Stefano Oradei, che si sono cimentati in un gioco dove i partecipanti devono rimuovere tasselli da una torre senza farla cadere, sul modello del famoso gioco “Jenga”. Le regole spiegate chiaramente da Ilary Blasi erano semplici: nessun contatto con la struttura, salvo che per sfilare i tasselli. Tuttavia, le immagini mandate in onda mostrerebbero la Nazzaro sorreggere il totem con una mano mentre estrae un pezzo con l’altra, evitando così il crollo della torre. 🔗 Bufera sul reality The, condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5 in prima serata. Al centro delle polemiche un episodio avvenuto durante una delle sfide tra coppie concorrenti, che ha spinto “la Notizia” a puntare i riflettori su presunte scorrettezze nel corso della trasmissione.Nelil gioco Jenga, il gesto diche fa discutereProtagonisti del caso sonoe il ballerino Stefano Oradei, che si sono cimentati in un gioco dove i partecipanti devono rimuovere tasselli da una torre senza farla cadere, sul modello del famoso gioco “Jenga”. Lespiegate chiaramente da Ilary Blasi erano semplici: nessun contatto con la struttura, salvo che per sfilare i tasselli. Tuttavia, le immagini mandate in onda mostrerebbero lasorreggere il totem con una mano mentre estrae un pezzo con l’altra, evitando così il crollo della torre. 🔗 Notizieaudaci.it

