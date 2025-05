CANALE 5 CANCELLA THE COUPLE | LA DECISIONE E QUANDO ANDRÀ IN ONDA LA FINALE

CANALE 5 CANCELLA THE COUPLE. Dopo il disastro storico di domenica scorsa, il reality di Ilary Blasi saluterà per sempre i telespettatori con la FINALE che ci sarà in ogni caso. Domenica 11 maggio, in prima serata su CANALE 5, atto FINALE dunque per The COUPLE. Qualcuno aveva proposto di spostarlo su Italia 1 o nel pomeriggio dell'ammiraglia. Mediaset ha invece deciso, così anticipa Giuseppe Candela sui social, di celebrare la FINALE regolarmente. Ora si pensa all'Isola: THE COUPLE meglio dimenticarlo in fretta.

CANALE 5 CANCELLA THE COUPLE: LA DECISIONE E QUANDO ANDRÀ IN ONDA LA FINALE - Canale 5 cancella The Couple. Dopo il disastro storico di domenica scorsa, il reality di Ilary Blasi saluterà per sempre i telespettatori con la finale che ci sarà in ogni caso. Domenica 11 maggio, in prima serata su Canale 5, atto finale dunque per The Couple. Qualcuno aveva proposto di spostarlo su Italia 1 o nel pomeriggio dell'ammiraglia. Mediaset ha invece deciso, così anticipa Giuseppe Candela sui social, di celebrare la finale regolarmente.

