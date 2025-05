Campionato Spezzino a 7 | Toros e Portovenere i campioni di Sarzana e della C1

All'ultima giornata del Campionato Spezzino di calcio a 7, Toros e Portovenere si laureano campioni rispettivamente del girone di Sarzana e della serie C1 spezzina. Grande equilibrio in questi due gironi: a Sarzana la clamorosa sconfitta del Real Prulla per 9-4 contro Gozzoviglio, lascia il titolo alla squadra di Tavoni, mentre Portovenere, pareggiando in casa contro Spezia 2000, si laurea campione a pari punti con Avis Vezzano Ligure, ma con gli scontri diretti a favore. In serie A, la campionessa Avanti Tutta ha la meglio su Bf: da segnalare il patron Mazzantini, schierato titolare e autore di una tripletta. Spezia Calcio Popolare, certa del secondo posto che gli consentirà di partecipare agli Interregionali Liguria-Toscana Aics, divide la posta con Grandi Macchine, mentre Prati Fc batte con un clamoroso 8-2 Lakomitiv Loska.

Campionato Spezzino: ad Avanti Tutta, Quelli del Giovedì e Ria Real il titolo - La Spezia, 20 aprile 2025 – Con una giornata di anticipo, Quelli del Giovedì e Ria Real si laureano campioni rispettivamente della Serie B e della Serie C girone 2 di Campionato Spezzino di calcio a 7. La squadra sarzanese del presidente Salvetti si impone con un netto 4-0 contro Sorbolo con una tripletta del bomber Goretta, alla ventitreesima rete stagionale, mentre per i graziotti una vittoria netta 6-1 su Leon Ponteggi con Ibba, poi premiato miglior giocatore della gara. 🔗lanazione.it

Stangata per i rossoneri, quattro punti penalizzazione nel prossimo campionato - Brutte notizie per il club che nella prossima stagione avrà una partenza ad handicap: quattro punti in meno in classifica Non sono positive le notizie che arrivano sul fronte federale. Il calcio italiano sta per fare i conti con l’ennesima penalizzazione in classifica, in un momento particolarmente delicato per tutto il movimento. Stangata per i rossoneri, quattro punti penalizzazione nel prossimo campionato (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Arbitro di 19 anni aggredito: squadra esclusa dal campionato e giocatori squalificati fino al 2030 - Squadra esclusa dal campionato e otto giocatori squalificati fino al 2030 per l'aggressione all'arbitro di 19 anni in Sicilia: la stangata del Giudice Sportivo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

