Calciomercato Juventus sembrava fatta a gennaio ma adesso… Il futuro del difensore è sempre più lontano da Torino | novità importanti

Calciomercato Juventus, importanti aggiornamenti sul futuro del difensore accostati ai bianconeri: tutti i dettagliDavid Hancko è stato sicuramente uno dei nomi maggiormente accostati al Calciomercato Juventus nell’ultima sessione invernale: il suo approdo in bianconero durante la sessione estiva sembrava cosa già fatta ma la pista si sarebbe raffredata. Secondo quanto riportato da Voetbal International sul giocatore del Feyenoord, che dovrebbe lasciare l’Olanda in estate, ci sono Atletico Madrid, Chelsea e West Ham ma soprattuto l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. .com 🔗 aggiornamenti suldelaccostati ai bianconeri: tutti i dettagliDavid Hancko è stato sicuramente uno dei nomi maggiormente accostati alnell’ultima sessione invernale: il suo approdo in bianconero durante la sessione estivacosa giàma la pista si sarebbe raffredata. Secondo quanto riportato da Voetbal International sul giocatore del Feyenoord, che dovrebbe lasciare l’Olanda in estate, ci sono Atletico Madrid, Chelsea e West Ham ma soprattuto l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. .com 🔗 Juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: fissato il prezzo per arrivare a quel giocatore! Serviranno 60 milioni di euro, ecco la richiesta fatta ai bianconeri - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: è stato fissato il prezzo per arrivare a quel calciatore! Serviranno 60 milioni di euro, ecco la richiesta per le pretendenti Rasmus Hojlund non viene depennato dalla lista del calciomercato Juventus per potenziare l’attacco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il Manchester United avrebbe preso una decisione per il futuro del calciatore ex Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, l’Arabia Saudita rompe gli indugi: vuole quell’attaccante! L’offerta è stata già fatta pervenire: i dettagli della proposta che rischiano di mettere fuori gioco Giuntoli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, Cristiano Giuntoli rischia di subire il sorpasso decisivo che gli farebbe saltare quell’obiettivo: proposta monstre dall’Arabi Il futuro di Victor Osimhen potrebbe avere una prospettiva lontana dalla Serie A. L’edizione odierna de Il Mattino ha asserito che il Napoli ha ricevuto una prima importante offerta per l’attaccante nigeriano. Si tratta di un assegno da 60 milioni di euro da parte dell’Al-Hilal, che è volto a strappare il giocatore a stretto giro di posta per averlo a disposizione per il Mondiale per Club. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: 30 milioni in più dalla Champions per l’Inter che ora sogna il grande colpo. Duello in estate coi bianconeri? Novità - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: nelle casse dell’Inter ben 30 milioni in più dalla Champions, ora i nerazzurri sognano il grande colpo. Duello coi bianconeri? Come riferito dal Corriere dello Sport, per l’Inter sono entrati nelle casse ben 30 milioni di euro in più dalla Champions League rispetto alla passata stagione, con i nerazzurri che iniziano già a pianificare i colpi della prossima estate. 🔗juventusnews24.com

Juventus, con la Lazio ci sarà ancora emergenza. Koopmeiners in dubbio, Douglas può essere una soluzione - Il senso finale è: provateci ancora. Igor Tudor gliel`avrà detto, ribadito, ripetuto e reso in maniera estremamente chiara e cristallina. C`è bisogno di qualità. 🔗msn.com

Juventus-Aguero: la storia del grande rimpianto - Visualizzazioni: 5 Aguero alla Juventus: una storia che sembrava destinata a scrivere un capitolo importante nel calciomercato, ma che è rimasta un’occasione mancata del club. In una recente intervist ... 🔗calciostyle.it

Calciomercato Juventus, doppia cessione in difesa: Giuntoli ha quasi definito tutto - Proprio in queste ultime partite, il Direttore Tecnico bianconero, sta definendo chi farà parte ... infatti, sembra già orientato a chiudere due operazioni in uscita: di seguito riportate le ... 🔗jmania.it