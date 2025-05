Bonus figlio 2025 ecco come avere i mille euro del Comune

Comune di Messina informa la cittadinanza che è possibile presentare istanza per l’assegnazione del Bonus figlio 2025 da 1.000 euro, destinato ai bambini nati o adottati tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025, secondo quanto previsto dal D.D.G. n. 1055S8 del 24 aprile 2025. 🔗 Ildi Messina informa la cittadinanza che è possibile presentare istanza per l’assegnazione delda 1.000, destinato ai bambini nati o adottati tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre, secondo quanto previsto dal D.D.G. n. 1055S8 del 24 aprile. 🔗 Messinatoday.it

