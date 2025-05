Bergomi esplode in diretta contro il Barcellona | Tutta la partita! Che non si inventino niente

diretta Beppe Bergomi, al commento della semifinale di Champions, perde il suo proverbiale aplomb e si scaglia contro i calciatori del Barcellona. 🔗 Dopo il gol di Acerbi, inBeppe, al commento della semifinale di Champions, perde il suo proverbiale aplomb e si scagliai calciatori del. 🔗 Fanpage.it

“Cose assurde”. Caressa, bordata contro Cassano in diretta: e Bergomi rincara la dose - La semifinale d’andata di Champions League tra Inter e Barcellona ha acceso un acceso dibattito tra opinionisti e tifosi. Il pareggio per 3-3 ottenuto dai nerazzurri al Camp Nou ha diviso le opinioni: c’è chi ha lodato la prestazione e chi, invece, non ha risparmiato critiche. Tra questi ultimi c’è stato Antonio Cassano, che nei giorni scorsi aveva duramente attaccato la squadra di Inzaghi, definendo addirittura fallimentare la stagione dell’Inter anche in caso di vittoria della Champions. 🔗thesocialpost.it

Corteo M5s a Roma contro il riarmo europeo: la diretta - Roma, 5 aprile 2025 - È iniziato da piazza Vittorio Emanuele a Roma il raduno dei manifestanti che parteciperanno al corteo contro il riarmo europeo promosso da movimento 5 stelle. Numerose le persone presenti con bandiere del movimento cinque stelle, di rifondazione comunista e dell'Anpi. Diversi manifestanti con le bandiere arcobaleno della pace, bandiere della Palestina o tricolori. Il corteo è partito alle 14 per giungere a via dei fori imperiali dove è allestito il palco. 🔗quotidiano.net

Valerio Scanu risponde in diretta tv ai tweet al veleno di Pupo contro di lui: “Datti una regolata” - Nuova stoccata di Valerio Scanu a Pupo dopo i commenti social, questa volta per l'uso in maniera leggera di un tema molto delicato L'articolo Valerio Scanu risponde in diretta tv ai tweet al veleno di Pupo contro di lui: “Datti una regolata” proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Bergomi esplode in diretta contro il Barcellona: “Tutta la partita! Che non si inventino niente” - Nei minuti finali in diretta TV Beppe Bergomi perde il suo consueto aplomb e partecipa più da tifoso che da talent alla partita, usando parole precise e forti nei confronti dei calciatori della ... 🔗fanpage.it

Ranieri in lacrime in diretta con Bergomi dopo il gol della Fiorentina: emozione a Siviglia - Il difensore viola, autore del gol del 2-1 che tiene aperto il discorso per il ritorno al Franchi, si commuove durante l'intervista post-partita ... 🔗msn.com

Bergomi: “A me la Juventus non è dispiaciuta. A Bologna hanno sofferto tutte le grandi. I migliori nei bianconeri sono stati…” - Beppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport, ha commentato la prestazione della Juventus contro il Bologna. Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve.com: "A me non è dispiaciuta la Juventus, ... 🔗tuttojuve.com