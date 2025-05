Basket | Monaco e Panathinaikos alle Final Four di Eurolega

© Oasport.it - Basket: Monaco e Panathinaikos alle Final Four di Eurolega

Final Four di Eurolega 2024-2025. Ad Abu Dhabi, dopo Olympiacos e Fenerbahce, sono Monaco e Barcellona a regalare alla rassegna continentale un Finale da quattro squadre di quattro Paesi diversi.AS Monaco-BARCELLONA 85-84 (3-2)Di nuovo Final Four per l'AS Monaco, le seconde dopo l'approdo della stagione 2022-2023. Si comincia con la coppia Anderson-Punter che fa ripetutamente sperare il Barcellona nel primo quarto, solo per vedere Diallo e Theis tenere botta. Dopo il 15-19 dei 10? iniziali, e soprattutto da metà secondo quarto, il Monaco inizia ad avere tanto, anzi tantissimo, da Papagiannis e Mike James: una fiammata che vale il 45-39 dell'intervallo.E al rientro in campo è anche +10 firmato dall'ex Milano, solo che arrivano Anderson e Satoransky a ricucire tutto assieme a Willy Hernangomez: 54-54.

