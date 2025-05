Basket Eurolega | Panathinaikos e Monaco volano alle Final Four

Panathinaikos e Monaco sono le altre due partecipanti, insieme ad Olympiacos e Fenerbahce, alla prossima Final Four di Eurolega di Abu Dhabi che si terrà dal 23 al 25 maggio. In gara 5 di playoff viene rispettato di fatto il fattore campo sebbene il Barcellona sfiori l’impresa di riscrivere la storia come unica squadra a poter vincere un match spareggio di playoff, partendo con uno svantaggio di 2-0 nella serie. Festeggia, invece, il Monaco che si impone per 85-84. Justin Anderson sigla i primi otto dei tredici punti della sua squadra che cerca di scappare sul 7-13 dopo quattro giri di lancette a discapito dei padroni di casa che riescono a pareggiare con un altro protagonista dell’incontro, Diallo. Nuova accelerata blaugrana con Abrines ed Hernangomez che regalano il 15-19 al suono della prima sirena. 🔗 Bologna, 6 maggio 2025 –sono le altre due partecipanti, insieme ad Olympiacos e Fenerbahce, alla prossimadidi Abu Dhabi che si terrà dal 23 al 25 maggio. In gara 5 di playoff viene rispettato di fatto il fattore campo sebbene il Barcellona sfiori l’impresa di riscrivere la storia come unica squadra a poter vincere un match spareggio di playoff, partendo con uno svantaggio di 2-0 nella serie. Festeggia, invece, ilche si impone per 85-84. Justin Anderson sigla i primi otto dei tredici punti della sua squadra che cerca di scappare sul 7-13 dopo quattro giri di lancette a discapito dei padroni di casa che riescono a pareggiare con un altro protagonista dell’incontro, Diallo. Nuova accelerata blaugrana con Abrines ed Hernangomez che regalano il 15-19 al suono della prima sirena. 🔗 Sport.quotidiano.net

