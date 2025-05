Bagni di gong al Parco Frassanelle

© Padovaoggi.it - Bagni di gong al Parco Frassanelle

Parco Frassanelle! Con gli oltre 70 ettardi di Parco, avrai l’imbarazzo della scelta per ritrovare te stesso, rilassarti e per provare una o più ESPERIENZE UNICHE DI BENESSERE accedendo a livelli superiori di consapevolezza. 🔗 Una domenica davvero speciale da trascorrere immersi nel verde di! Con gli oltre 70 ettardi di, avrai l’imbarazzo della scelta per ritrovare te stesso, rilassarti e per provare una o più ESPERIENZE UNICHE DI BENESSERE accedendo a livelli superiori di consapevolezza. 🔗 Padovaoggi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bagni di gong al Parco Frassanelle - Una domenica davvero speciale da trascorrere immersi nel verde di Parco Frassanelle! Con gli oltre 70 ettardi di parco, avrai l’imbarazzo della scelta per ritrovare te stesso, rilassarti e per provare una o più ESPERIENZE UNICHE DI BENESSERE accedendo a livelli superiori di consapevolezza... 🔗padovaoggi.it

Mystery Show Tour al Parco Frassanelle di Rovolon - Un nuovo format per le nostre visite guidate! Per unire la scoperta di location bellissime dei Colli Euganei, con la nostra voglia di divertirsi e ridere insieme!! Trasformati in un astuto detective, scopri un mistero che coinvolge la location in visita e vinci un prodotto locale! Lo faremo... 🔗padovaoggi.it

Stop alle assunzioni di stagionali al parco nazionale di Yosemite: scienziati costretti a pulire i bagni - Biologi, idrologi, archeologi, specialisti della fauna selvatica e altri scienziati costretti a occuparsi della pulizia dei bagni dei campeggi. Succede nel Parco Nazionale di Yosemite a causa dei ritardi che l’amministrazione Trump, in trance agonistica da spending review, ha accumulato nelle assunzioni del personale stagionale che solitamente si occupa di quel tipo di servizi. A confermarlo sono stati alcuni dipendenti, che hanno condiviso con i media locali un’email interna in cui sono descritti nel dettaglio i nuovi compiti di custodia affidati al personale scientifico. 🔗ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bagni di gong al Parco Frassanelle l'11 maggio 2025; Festival del benessere e concerto di musica classica l'8 settembre 2024; Eventi, feste e sagre in Veneto nel weekend del 5, 6 e 7 luglio 2024. Cosa fare, dove andare. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Bagni di gong al Parco Frassanelle - Una domenica davvero speciale da trascorrere immersi nel verde di Parco Frassanelle! Con gli oltre 70 ettardi di parco, avrai l’imbarazzo della scelta per ritrovare te stesso, rilassarti e per provare ... 🔗padovaoggi.it

Parco Frassanelle, c'è la Festa di primavera: visite guidate, laboratori per adulti e bambini, giochi e una merenda con gli alpaca - Al Parco Frassanelle arriva la Festa di primavera, una giornata di relax e divertimento per tutte le età. L'evento L'appuntamento è domenica 13 aprile al Parco Frassanelle di Rovolon ... 🔗ilgazzettino.it

Parco Frassanelle, c'è la Festa di primavera: visite guidate, laboratori per adulti e bambini, giochi e una merenda con gli alpaca - Prenotazioni: [email protected]; 331.4249860 (WhatsApp). 🔗ilgazzettino.it