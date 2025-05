Avanti un altro cerca concorrenti Casting a Firenze per il quiz di Canale 5

Avanti un altro cerca concorrenti. Casting a Firenze per il quiz di Canale 5

cerca nuovi concorrenti per la prossima stagione di Avanti un altro, il quiz televisivo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il prossimo Casting di Firenze si terrà il 28 Maggio 2025.Per partecipare al Casting, aperto solo ai maggiorenni, potete scegliere. 🔗 La SDL 2005 srlnuoviper la prossima stagione diun, iltelevisivo di5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il prossimodisi terrà il 28 Maggio 2025.Per partecipare al, aperto solo ai maggiorenni, potete scegliere. 🔗 Firenzetoday.it

