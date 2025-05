Ata tensione tra India e Pakistan Islamabad | attacchi missilistici indiani su tre città

© Tgcom24.mediaset.it - Ata tensione tra India e Pakistan, Islamabad: attacchi missilistici indiani su tre città

Si teme ora una escalation militare tra le due potenze nucleari. Nuova Delhi: "Nostra azione precisa e misurata" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Su questo argomento da altre fonti

Tensione alle Stelle tra India e Pakistan dopo l’attentato in Kashmir: cresce il rischio di conflitto armato - La storica rivalità tra India e Pakistan torna a infiammarsi dopo il tragico attentato avvenuto il 22 aprile a Pahalgam, località turistica nel Kashmir indiano, che ha provocato la morte di 26 civili. Nuova Delhi attribuisce l’attacco a gruppi armati sostenuti da Islamabad, accusa respinta con fermezza dal governo pakistano. In risposta all’attentato, il primo ministro indiano Narendra Modi ha autorizzato l’esercito ad agire con piena libertà operativa. 🔗laprimapagina.it

India e Pakistan sull’orlo del conflitto: alta tensione dopo l’attacco in Kashmir - Le fibrillazioni tra Islamabad e Nuova Delhi stanno aumentando. Sabato, il Pakistan ha effettuato un test balistico, lanciando un missile terra-terra dalla gittata di 450 chilometri. Secondo il governo di Islamabad, il lancio era finalizzato a garantire la prontezza operativa delle truppe e a convalidare i parametri tecnici chiave. Il test è avvenuto pochi giorni dopo che il Pakistan aveva reso noto di essere in possesso di alcune informazioni di intelligence credibili, secondo cui l’India sarebbe pronta a sferrare un attacco militare. 🔗panorama.it

Tensione India-Pakistan, Islamabad teme un’imminente incursione delle forze armate di Nuova Delhi - Roma, 28 aprile 2025 - Il Pakistan teme un'incursione armata "imminente" delle forze armate indiane. La tensione è a mille dal 22 aprile, data dell'attentato di Pahalgam sono stati uccisi 26 turisti, quasi tutti indiani da estremisti del Fronte di resistenza (Trf), gruppo vicino alla più nota organizzazione terroristica, Lashkar-e-Taiba (Let), che ha prima rivendicato poi negato il coinvolgimento. 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Ata tensione tra India e Pakistan, Islamabad: attacchi missilistici indiani su tre città; India e Pakistan sull’orlo del conflitto: alta tensione dopo l’attacco in Kashmir; Alta tensione: India e Pakistan si prendono a fucilate; Alta tensione tra India e Pakistan. 🔗Ne parlano su altre fonti

Alta Tensione tra India e Pakistan: Attacchi missilistici su tre città e rischio escalation - Attacchi missilistici dell'India su Kotli, Bahawalpur e Muzaffarabad: il Pakistan promette risposta, cresce il rischio di conflitto nucleare. 🔗younipa.it

Missili indiani contro il Pakistan: colpiti siti nel Kashmir. Islamabad: “Un bimbo morto e feriti” - L'India ha confermato di aver effettuato «attacchi di precisione ai campi terroristici» nel Kashmir controllato dal Pakistan, giorni dopo aver incolpato Islamabad per un attacco mortale sul lato india ... 🔗informazione.it

India e Pakistan sull’orlo del conflitto: alta tensione dopo l’attacco in Kashmir - Dopo l’attacco in Kashmir e un test balistico pakistano, sale la tensione. Intervengono USA e Cina per evitare un’escalation nucleare ... 🔗panorama.it