Assalto al portavalori a Como fuga folle sulla A9 | arrestati a Saronno dopo lo schianto

Assalto al portavalori a Como, fuga folle sulla A9: arrestati a Saronno dopo lo schianto

Como: un commando di quattro persone ha assaltato un portavalori nei pressi dello stadio, tentando poi la fuga a tutta velocità. Dopo l'allarme, le pattuglie della polizia di Stato si sono lanciate all'inseguimento.

Assalto al portavalori a Como, fuga folle sulla A9: arrestati a Saronno dopo lo schianto - Rapina da film oggi martedì 6 maggio. Il tutto è partito da Como: un commando di quattro persone ha assaltato un portavalori nei pressi dello stadio, tentando poi la fuga a tutta velocità. Dopo l'allarme, le pattuglie della polizia di Stato si sono lanciate all'inseguimento, partito dal...

Assalto a portavalori in Sardegna, rubati 90mila euro: ladri in fuga dopo aver sparato 7 colpi di fucile - Nuovo assalto a un portavalori in Sardegna, dove sono stati portati via da due rapinatori armati 90mila euro. I dispositivi di sicurezza hanno funzionato e dunque le banconote rubate sono inutilizzabili perché macchiate. I ladri sono attualmente in fuga.

Assalto a un portavalori sull'Aurelia, traffico in tilt a Livorno e mezzi incendiati. «Spari ed esplosioni, commando armato in fuga» - Assalto a un furgone portavalori nel pomeriggio di oggi lungo la variante Aurelia, in carreggiata sud, poco dopo l'uscita di San Vincenzo (Livorno).

Assalto a un portavalori a Como: arrestati i quattro rapinatori dopo un inseguimento sull'A9 - I fuggitivi hanno tentato di scappare a piedi dopo che il loro veicolo si era ribaltato. Recuperata l'intera refurtiva

Rapina a un portavalori, i malviventi si schiantano dopo una fuga da film - Il colpo in pieno centro a Como nel primo pomeriggio. In via Borgovico, in circostanze ancora da chiarire, tre malviventi riescono a impossessarsi di una valigia di preziosi per poi fuggire in auto.

Como, assalto a un portavalori: la banda scappa ma si schianta contro il guard rail - Inseguimento in città e poi sull'autostrada A9, dove l'auto dei tre malviventi è andata a sbattere all'altezza si Saronno