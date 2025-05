ASCOLTI SERIE A 35 GIORNATA | OLTRE 1 1 MILIONI PER BOLOGNA-JUVENTUS SEGUE LECCE-NAPOLI

ASCOLTI della trentacinquesima GIORNATA della SERIE A EniLive con le solite dieci sfide. Primeggia BOLOGNA-JUVENTUS con 1.174.000 telespettatori, bene pure LECCE-NAPOLI con quasi 800.000. Il resto tra luci e ombre.Di seguito il dettaglio delle partite.DataPartitaOrarioTelespettatori2 maggio 2025Torino-Venezia20:47-22:43169.3663 maggio 2025Cagliari-Udinese15:00-16:5475.0423 maggio 2025Parma-Como15:00-16:5366.7733 maggio 2025LECCE-NAPOLI18:05-20:06779.6113 maggio 2025Inter-Hellas Verona20:45-22:36571.3824 maggio 2025Empoli-Lazio12:31-14:26355.0444 maggio 2025Monza-Atalanta15:00-16:49226.0204 maggio 2025Roma-Fiorentina18:01-20:00594.3974 maggio 2025BOLOGNA-JUVENTUS20:46-22:411.174.4245 maggio 2025Genoa-Milan20:46-22:41695. 🔗 Glidella trentacinquesimadellaA EniLive con le solite dieci sfide. Primeggiacon 1.174.000 telespettatori, bene purecon quasi 800.000. Il resto tra luci e ombre.Di seguito il dettaglio delle partite.DataPartitaOrarioTelespettatori2 maggio 2025Torino-Venezia20:47-22:43169.3663 maggio 2025Cagliari-Udinese15:00-16:5475.0423 maggio 2025Parma-Como15:00-16:5366.7733 maggio 202518:05-20:06779.6113 maggio 2025Inter-Hellas Verona20:45-22:36571.3824 maggio 2025Empoli-Lazio12:31-14:26355.0444 maggio 2025Monza-Atalanta15:00-16:49226.0204 maggio 2025Roma-Fiorentina18:01-20:00594.3974 maggio 202520:46-22:411.174.4245 maggio 2025Genoa-Milan20:46-22:41695. 🔗 Bubinoblog

