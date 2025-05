Approvata la legge per la sicurezza del personale sanitario in Abruzzo

legge per la sicurezza del personale sanitario e sociosanitario. Una norma attesa da tempo, che rappresenta un passo concreto per proteggere chi ogni giorno lavora in prima linea per garantire il diritto alla salute. Il primo firmatario. 🔗 Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità laper ladele socio. Una norma attesa da tempo, che rappresenta un passo concreto per proteggere chi ogni giorno lavora in prima linea per garantire il diritto alla salute. Il primo firmatario. 🔗 Chietitoday.it

