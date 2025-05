Aperitivo con la musica dei Gintonici a Montevecchia in festa

© Leccotoday.it - Aperitivo con la musica dei Gintonici a "Montevecchia in festa"

Montevecchia in festa 3° Edizione arrivano I GintoniciDomenica 11 maggio, ore 18:30 Aperitivo IN musicasotto il tendone ProMontevecchia, Campo Basket in Via del Fontanile 1, MontevecchiaProgramma completo della giornata di domenica su www.proMontevecchia.it. 🔗 in3° Edizione arrivano IDomenica 11 maggio, ore 18:30INsotto il tendone Pro, Campo Basket in Via del Fontanile 1,Programma completo della giornata di domenica su www.pro.it. 🔗 Leccotoday.it

