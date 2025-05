ANTONELLA CLERICI SU CANALE 5 PER PRESENTARE IL NUOVO SHOW EVENTO DE IL VOLO

ANTONELLA CLERICI torna eccezionalmente su CANALE 5 per PRESENTARE, assieme ad altre due primedonne della tv, il NUOVO SHOW EVENTO de Il VOLO “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo”.Le registrazioni dello spettacolo che vedremo prossimamente sull’ammiraglia Mediaset sono attese questa settimana, in particolare da venerdì 8 maggio, a Palazzo Te di Mantova. Cuore dell’EVENTO, ovviamente, le canzoni.Tre serate ognuna condotta da un volto noto, anticipa Davide Maggio. Oltre ad ANTONELLA CLERICI, che ha lanciato Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto a Ti Lascio una Canzone, Lorella Cuccarini e Vanessa Incontrada.Per ANTONELLA nessun passaggio da Rai a Mediaset. Dopo la pausa estiva la ritroveremo su Rai1 con le nuove edizioni di È sempre Mezzogiorno, The Voice e la novità che aprirà la stagione, Jukebox: La Notte delle Hit. 🔗 torna eccezionalmente su5 per, assieme ad altre due primedonne della tv, ilde Il“Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo”.Le registrazioni dello spettacolo che vedremo prossimamente sull’ammiraglia Mediaset sono attese questa settimana, in particolare da venerdì 8 maggio, a Palazzo Te di Mantova. Cuore dell’, ovviamente, le canzoni.Tre serate ognuna condotta da un volto noto, anticipa Davide Maggio. Oltre ad, che ha lanciato Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto a Ti Lascio una Canzone, Lorella Cuccarini e Vanessa Incontrada.Pernessun passaggio da Rai a Mediaset. Dopo la pausa estiva la ritroveremo su Rai1 con le nuove edizioni di È sempre Mezzogiorno, The Voice e la novità che aprirà la stagione, Jukebox: La Notte delle Hit. 🔗 Bubinoblog

