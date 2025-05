Angela Merkel passaggio lampo a Napoli | pizza a Capodichino prima del volo per Berlino

Il lunedì sera del 5 maggio 2025, poco dopo le 18, l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel è entrata in silenzio nella piccola Pizzeria Battarra di Calata Capodichino, a due passi dall'aeroporto, accompagnata da cinque agenti di sicurezza tedeschi e da colleghi italiani in borghese. Stava per imbarcarsi sul volo serale per Berlino dopo un fine-settimana a Napoli.

Covid, gli 007 tedeschi accusano Angela Merkel: “Virus militare creato in laboratorio. Lei sapeva tutto, ma decise di nascondere le informazioni” - Secondo i servizi segreti tedeschi (BND), l’origine del Covid-19 sarebbe riconducibile a un incidente di laboratorio. L’ipotesi, riportata da fonti giornalistiche locali, sarebbe stata confermata da un’operazione di intelligence condotta su incarico dell’ex cancelliera Angela Merkel.Leggi anche: Covid, i servizi segreti tedeschi informarono Merkel: “La pandemia nata da incidente di laboratorio” L’indagine dell’intelligence tedesca Il quotidiano Sueddeutsche Zeitung ha rivelato che la cancelliera Merkel affidò agli 007 di Berlino il compito di indagare sulla genesi della pandemia. 🔗thesocialpost.it

“Passaggio a nord ovest” oggi in tv sabato 29 marzo su Rai 1: Viaggio a Paestum con Alberto Angela - Passaggio a Nord Ovest, il programma di Rai 1 in onda oggi sabato 29 marzo dalle ore 15, partirà anche questa settimana per un viaggio tra le bellezze di Italia e mondo. In questa puntata Alberto Angela accompagnerà gli spettatori in ... L'articolo “Passaggio a nord ovest” oggi in tv sabato 29 marzo su Rai 1: Viaggio a Paestum con Alberto Angela proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗cilentoreporter.it

Angela Merkel, il gelo dopo il trionfo del rivale Merz: «Da lei finora neanche un messaggio» - Angela Merkel non si è ancora congratulata con il compagno di partito, oltre che storico rivale, Friedrich Merz per la vittoria delle elezioni in Germania. Mentre il leader dei conservatori si muove spedito per dare vita alla Grosse Koalition con i socialdemocratici, Merkel sembra non avergli mandato neanche un messaggio.«Non ho ancora ricevuto le congratulazioni. Ma potrei anche non aver visto il suo messaggio. 🔗open.online

Angela merkel arriva a Napoli e sceglie la pizzeria Pellone in un weekend di pienone turistico - Tra i tanti turisti attesi nella città partenopea, la presenza di Angela Merkel ... però che il passaggio della ex numero uno della Germania abbia stravolto la quotidianità. I residenti e i turisti ... 🔗gaeta.it