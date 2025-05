Alpine si dimette Oakes | Briatore nuovo team principale

Alpine ha annunciato che Oliver Oakes si è dimesso dal ruolo di team principal dopo meno di un anno. Il team di Formula 1 è nono nella classifica costruttori e, a quanto pare, stava per sostituire il pilota esordiente Jack Doohan con Franco Colapinto. Il team ha poi comunicato che Flavio Briatore continuerà a ricoprire il ruolo di consulente esecutivo e ricoprirà anche le mansioni precedentemente svolte da Oakes. Oakes ha contribuito al sesto posto di Alpine nel campionato costruttori la scorsa stagione. team STATEMENT pic.twitter.comfb2CFlwcWP— BWT Alpine Formula One team (@AlpineF1team) May 6, 2025 🔗 Laha annunciato che Oliversi è dimesso dal ruolo diprincipal dopo meno di un anno. Ildi Formula 1 è nono nella classifica costruttori e, a quanto pare, stava per sostituire il pilota esordiente Jack Doohan con Franco Colapinto. Ilha poi comunicato che Flaviocontinuerà a ricoprire il ruolo di consulente esecutivo e ricoprirà anche le mansioni precedentemente svolte daha contribuito al sesto posto dinel campionato costruttori la scorsa stagione.STATEMENT pic.twitter.comfb2CFlwcWP— BWTFormula One(@F1) May 6, 2025 🔗 Lapresse.it

