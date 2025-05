All4labels Italy NMS accolto in Appello il ricorso della società sul dipendente licenziato

Appello di Salerno, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'Appello proposto dalla società All4labels Italy NMS (ex Nuceria Adesivi) e contrariamente a quanto stabilito in primo grado, ha rigettato la domanda di impugnativa di licenziamento, confermando, quindi, la piena legittimità delle.

