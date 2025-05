Alex Garland torna alla regia con l’adattamento cinematografico di Elden Ring per A24?

Dopo aver accennato a una lunga pausa dalla regia, il regista di Civil War potrebbe tornare dietro la macchina da presa per adattare il celebre videogioco dark fantasy. Dopo aver lasciato intendere un possibile ritiro dalla regia, Alex Garland sembra aver cambiato idea. Il regista di Civil War sarebbe pronto a tornare sul set con un nuovo progetto per A24: l'adattamento cinematografico di Elden Ring, il celebre videogioco fantasy sviluppato da FromSoftware. Alex Garland rivela: "Per me The Last of Us è meglio di 28 Giorni Dopo" Il progetto La notizia arriva da Nexus Point News e segna una nuova collaborazione tra Garland e A24, studio con cui il regista ha già lavorato in passato su titoli come Ex Machina e Men. Stavolta, il filmmaker britannico porterà sul grande schermo l'universo creato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin.

