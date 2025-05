Al via il Conclave la prima fumata intorno alle 19

© Agi.it - Al via il Conclave, la prima fumata intorno alle 19

Conclave oggi il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco. La prima fumata (probabilmente nera) è prevista per le 19. Da giovedì mattina le fumate avverranno dopo le 10:30 e dopo le 12 e nel pomeriggio intorno alle 17:30 e 19. Lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Le modalità di svolgimento sono stabilite dalla Costituzione apostolica Universi Dominici Grecis, di Giovanni Paolo II nel 1996 e poi aggiornata con le modifiche apportate da Benedetto XVI con la lettera apostolica Motu Proprio Normas Nonnullas del 2013, sei giorni prima la storica decisione di dimettersi. Ecco di seguito le regole principali previste per i cardinali che "sotto la guida dello Spirito Santo", nella Cappella Sistina, dovranno eleggere il nuovo Successore di Pietro. La messa iniziale, processione e controlli in Sistina Il giorno di inizio del Conclave tutti i cardinali elettori prenderanno parte alla messa votiva Pro eligendo Papa, prevista la mattina in San Pietro e presieduta dal decano del Collegio cardinalizio Giovanni Battista Re. 🔗 AGI - Al via iloggi ilper eleggere il successore di Papa Francesco. La(probabilmente nera) è prevista per le 19. Da giovedì mattina le fumate avverranno dopo le 10:30 e dopo le 12 e nel pomeriggio17:30 e 19. Lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Le modalità di svolgimento sono stabilite dalla Costituzione apostolica Universi Dominici Grecis, di Giovanni Paolo II nel 1996 e poi aggiornata con le modifiche apportate da Benedetto XVI con la lettera apostolica Motu Proprio Normas Nonnullas del 2013, sei giornila storica decisione di dimettersi. Ecco di seguito le regole principali previste per i cardinali che "sotto la guida dello Spirito Santo", nella Cappella Sistina, dovranno eleggere il nuovo Successore di Pietro. La messa iniziale, processione e controlli in Sistina Il giorno di inizio deltutti i cardinali elettori prenderanno parte alla messa votiva Pro eligendo Papa, prevista la mattina in San Pietro e presieduta dal decano del Collegio cardinalizio Giovanni Battista Re. 🔗 Agi.it

Cosa riportano altre fonti

Conclave 2025: ecco il video della Sistina pronta e degli abiti del nuovo papa, domani messa e poi l’ingresso, alle 19 prima fumata - Tutto pronto per il primo giorno di Conclave: mercoledì 7 maggio 2025 i cardinali elettori si riuniscono per eleggere il nuovo Papa: messa al mattino, poi ingresso in Cappella Sistina e prima fumata in serata Si avvicina il momento più solenne e riservato della Chiesa cattolica. Domani, mercoledì 7 maggio, inizierà ufficialmente il Conclave che porterà all’elezione del successore di Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile. 🔗.com

Conclave, quando inizia, la prima fumata, le votazioni, le pause, gli orari e l'Habemus Papam: il programma completo - La prima votazione del Conclave si terrà alle 16.30 di mercoledì 7 maggio. Sarà l'unica votazione di quel giorno, con le giornate successive che invece ne vedranno quattro... 🔗ilmessaggero.it

Conclave al via, il mondo intero in attesa: la prima fumata intorno alle 19 - Al via il Conclave oggi, il momento tanto atteso per eleggere il successore di Papa Francesco. La prima fumata, che probabilmente sarà nera, è prevista per le 19:00. A partire da giovedì, le fumate avranno luogo anche al mattino, dopo le 10:30 e dopo le 12, e nel pomeriggio intorno alle 17:30 e 19:00. A comunicarlo è stato il direttore della sala stampa vaticana, che ha delineato i tempi e le modalità del voto. 🔗thesocialpost.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Al via il Conclave, la prima fumata intorno alle 19; Conclave, mercoledì la prima fumata attesa in serata; Al via il Conclave: 'Basta guerre', l'eredità di Francesco per i cardinali; Conclave, al via l’elezione del nuovo Papa: tutti gli orari del voto e delle fumate. 🔗Ne parlano su altre fonti

Al via il Conclave, la prima fumata intorno alle 19 - AGI - Al via il Conclave oggi il conclave per eleggere il successore di Papa Francesco. La prima fumata (probabilmente nera) è prevista per le 19. Da giovedì mattina le fumate avverranno dopo le 10:30 ... 🔗msn.com

Domani al via il conclave: la messa pro eligendo, poi i porporati nella Sistina. La prima fumata intorno alle 19 - L'ingresso nella Cappella dipinta da Michelangelo avverrà nel pomeriggio. Alle 16.15 i porporati si ritroveranno nella Cappella Paolina, alla Prima Loggia del Palazzo Apostolico Vaticano, da dove ... 🔗ansa.it

Conclave al via, il mondo intero in attesa: la prima fumata intorno alle 19 - Al via il Conclave oggi, il momento tanto atteso per eleggere il successore di Papa Francesco. La prima fumata, che probabilmente sarà nera, è prevista ... 🔗thesocialpost.it