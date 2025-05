Al via il conclave | da oggi i 133 cardinali elettori rinchiusi in Concalve sceglieranno il nuovo Papa Sempre alte le quotazioni di Parolin Tagle e Aveline

Provengono da 70 diversi Paesi dei cinque continenti i 133 cardinali elettori che entreranno oggi in conclave per scegliere il 267° Romano Pontefice. Nella Cappella Sistina si ritroveranno 52 cardinali europei, 37 americani (16 dell'America del Nord, 4 dell'America Centrale, 17 dell'America del Sud), 23 asiatici, 17 africani e 4 oceaniani. In totale gli elettori sarebbero 135, ma le presenze del conclave tengono conto dei forfait per malattia dello spagnolo Antonio Canizares Llovera e del kenyano John Njue (smentito ieri il fatto che non sarebbe stato invitato).Un conclave "decentrato"Nella Sistina sarà rappresentato il mondo intero: in particolare, 16 nazioni dell'Africa, 15 dell'America, 17 dell'Asia, 18 dell'Europa e quattro dell'Oceania. Si tratta dell'elezione Papale più affollata e internazionale di Sempre, frutto della politica 'decentratrice' di Francesco in tutto il suo pontificato, di nominare Sempre più cardinali dalle Chiese di frontiera e dalle "periferie" del mondo cattolico.

