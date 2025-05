AEW | Vincent e Dutch richiedono e ottengono la rescissione anticipata

Vincent e Dutch lascia ufficialmente la All Elite Wrestling prima della scadenza contrattuale

La notizia è ufficiale: Vincent e Dutch, conosciuti collettivamente come i Righteous, hanno concluso il loro percorso con la All Elite Wrestling, segnando un importante cambiamento nelle loro carriere professionali.

I dettagli sull'addio alla AEW

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il duo ha proattivamente richiesto la rescissione del proprio contratto con la compagnia, domanda che è stata accolta dalla AEW la scorsa settimana. Questa decisione arriva nonostante entrambi i wrestler fossero sotto contratto fino alla fine del 2025.

Un addio senza tensioni

La separazione tra i Righteous e la All Elite Wrestling è avvenuta in modo completamente amichevole, senza alcuna tensione riportata tra il duo e la compagnia di Tony Khan.

