Acerbi è il nuovo Materazzi La classe operaia porta l’Inter in finale di Champions | 4-3 al Barcellona

© Ilnapolista.it - Acerbi è il nuovo Materazzi. La classe operaia porta l’Inter in finale di Champions: 4-3 al Barcellona

Acerbi è il nuovo Materazzi. La classe operaia porta l’Inter in finale di Champions: 4-3 al Barcellonal’Inter è in finale di Champions. Partita pazzesca a Milano. l’Inter la vince due volte dopo essersi rassegnata a perdere. È il minuto 93. l’Inter è sotto 2-3 dopo essere stata avanti 2-0. Azione disperata dei nerazzurri con la solita difesa allegra del Barcellona. Al centro dell’area c’è Acerbi centravanti. Cross basso di Dumfries e Acerbi anticipa il difensore e segna. Da centravanti. È ufficiale: Acerbi è il nuovo Materazzi. Si va ai supplementari ma il Barcellona sente che ha battuto la partita. Sente che si è indignata la carta, come amava dire Gianni Mura. Quando giochi col destino, poi il destino ti castiga. Nei supplementari il Barcellona sparisce, quei soliti tocchetti irritanti. 🔗 è il. Laindi: 4-3 alè indi. Partita pazzesca a Milano.la vince due volte dopo essersi rassegnata a perdere. È il minuto 93.è sotto 2-3 dopo essere stata avanti 2-0. Azione disperata dei nerazzurri con la solita difesa allegra del. Al centro dell’area c’ècentravanti. Cross basso di Dumfries eanticipa il difensore e segna. Da centravanti. È ufficiale:è il. Si va ai supplementari ma ilsente che ha battuto la partita. Sente che si è indignata la carta, come amava dire Gianni Mura. Quando giochi col destino, poi il destino ti castiga. Nei supplementari ilsparisce, quei soliti tocchetti irritanti. 🔗 Ilnapolista.it

Su questo argomento da altre fonti

Acerbi una delle chiavi di Atalanta-Inter: nuovo bomber in tasca! - Nell’importantissima vittoria in campionato dell’Inter contro l’Atalanta, spicca la grande prova difensiva di Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro è stato capace di annullare completamente Mateo Retegui. LA PARTITA – L’Inter ha dimostrato ancora una volta la sua forza andando a vincere in casa dell’Atalanta nel 29esimo turno di Serie A. Un successo ottenuto con un netto 2-0 che permette alla squadra di Inzaghi di tentare per la prima volta una “fuga” in testa alla classifica, proprio prima della sosta delle nazionali. 🔗inter-news.it

Mercato Juventus, Giuntoli potrebbe aver già individuato il nuovo Yildiz: ecco come si chiama il colpo in prospettiva classe 2009! - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, Giuntoli pensa già alla squadra del futuro: individuato un giocatore alla Yildiz! Cristiano Giuntoli disegna già la Juventus del futuro. In questa squadra ci potrebbe rientrare Andria Bartishvili. Sul giocatore classe 2009 si è espresso l’osservatore Marco Palma, il quale ha disegnato questa scheda tecnica somigliante a quella di un giocatore dell’attuale rosa bianconera: Kenan Yildiz. 🔗juventusnews24.com

Egbedi Juve, un nuovo talento svedese nei radar dei bianconeri: sarà Derby di mercato? L’identikit e tutti i dettagli sul difensore classe 2009 - di Nicolò CorradinoEgbedi Juve, un nuovo talento svedese nei radar dei bianconeri: tutti i dettagli sul difensore in prova a Torino La Juve continua a lavorare per scovare nuovi talenti. Tra i calciatori venuti in prova a Vinovo per la Juventus Under 16, come appreso da Juventusnews24, c’è anche Josiah Egbedi, difensore classe 2009. Il calciatore ha partecipato anche all’amichevole odierna contro la Rappresentativa del Piemonte 2008. 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Acerbi è il nuovo Materazzi. La classe operaia porta l'Inter in finale di Champions: 4-3 al Barcellona. 🔗Cosa riportano altre fonti

Acerbi è il nuovo Materazzi. La classe operaia porta l’Inter in finale di Champions: 4-3 al Barcellona - Acerbi segna il 3-3 al 94esimo, quando sembrava finita. Poi il 4-3 di Frattesi ai supplementari. Partita epica a San Siro ... 🔗ilnapolista.it

Acerbi è un nuovo giocatore dell'Inter - Via libera dalla proprietà e dal presidente Steven Zhang per la firma del difensore classe 1988, ex Milan, che ha un contratto con la Lazio fino al 30 giugno del 2025. 🔗dazn.com

Inter, con il nuovo stop di Acerbi la decisione è presa. Si torna sul mercato - La situazione. L'Inter affronta una nuova emergenza in difesa. Il recupero di Francesco Acerbi, previsto a breve, sembra complicarsi. Il difensore ha accusato un ulteriore stop, mettendo in ... 🔗msn.com