Abruzzo in zona rossa per le morti sul lavoro | nei primi tre mesi dell' anno +99% rispetto al 2024

Abruzzo si colloca tristemente in zona rossa nella mappa della sicurezza sul lavoro aggiornata a marzo 2025 dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega di Mestre, insieme a Basilicata, Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Campania. In queste sei regioni, l’indice di incidenza delle morti sul. 🔗 © Chietitoday.it - Abruzzo in zona rossa per le morti sul lavoro: nei primi tre mesi dell'anno +9,9% rispetto al 2024 L’si colloca tristemente innella mappaa sicurezza sulaggiornata a marzo 2025 dall’Osservatorio sicurezza sulVega di Mestre, insieme a Basilicata, Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Campania. In queste sei regioni, l’indice di incidenzasul. 🔗 Chietitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Abruzzo in zona rossa per le morti sul lavoro: nei primi tre mesi dell'anno +9,9% rispetto al 2024 - L’Abruzzo si colloca tristemente in zona rossa nella mappa della sicurezza sul lavoro aggiornata a marzo 2025 dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega di Mestre, insieme a Basilicata, Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Campania. In queste sei regioni, l’indice di incidenza delle morti sul... 🔗 © chietitoday.it - Abruzzo in zona rossa per le morti sul lavoro: nei primi tre mesi dell'anno +9,9% rispetto al 2024 - L’Abruzzo si colloca tristemente in zona rossa nella mappa della sicurezza sul lavoro aggiornata a marzo 2025 dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega di Mestre, insieme a Basilicata, Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Campania. In queste sei regioni, l’indice di incidenza delle morti sul... 🔗 chietitoday.it

L'Abruzzo nella zona rossa delle morti sul lavoro: un aumento preoccupante nel 2025 - Nel primo bimestre del 2025 l'Italia sta registrando un preoccupante aumento delle morti sul lavoro, con 138 decessi, un +16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati diffusi dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega di Mestre, che monitorano e analizzano i rischi... 🔗 © chietitoday.it - L'Abruzzo nella zona rossa delle morti sul lavoro: un aumento preoccupante nel 2025 - Nel primo bimestre del 2025 l'Italia sta registrando un preoccupante aumento delle morti sul lavoro, con 138 decessi, un +16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati diffusi dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega di Mestre, che monitorano e analizzano i rischi... 🔗 chietitoday.it

Abruzzo in zona rossa per le morti sul lavoro: nei primi tre mesi dell'anno +9,9% rispetto al 2024 - L’Abruzzo si colloca tristemente in zona rossa nella mappa della sicurezza sul lavoro aggiornata a marzo 2025 dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega di Mestre, insieme a Basilicata, Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Campania. In queste sei regioni, l’indice di incidenza delle morti sul... 🔗 © chietitoday.it - Abruzzo in zona rossa per le morti sul lavoro: nei primi tre mesi dell'anno +9,9% rispetto al 2024 - L’Abruzzo si colloca tristemente in zona rossa nella mappa della sicurezza sul lavoro aggiornata a marzo 2025 dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega di Mestre, insieme a Basilicata, Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Campania. In queste sei regioni, l’indice di incidenza delle morti sul... 🔗 chietitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Abruzzo in zona rossa per le morti sul lavoro: nei primi tre mesi dell'anno +9,9% rispetto al 2024; Morti sul lavoro: aumento nel 1° trimestre 2025, Abruzzo in zona rossa; Morti sul lavoro: l’Abruzzo tra le regioni più a rischio nel 2025; Morti sul lavoro in aumento, oltre 200 decessi nei primi tre mesi del 2025: Basilicata in zona rossa. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Morti del lavoro in aumento: oltre 200 decessi nei primi tre mesi del 2025 - & Sul podio dell’insicurezza nazionale in zona rossa ci sono: Basilicata, Trentino-Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise e Campania. A fine marzo sono 150 gli infortuni mortali in occasione di lavoro e ... 🔗msn.com

Allarme morti sul lavoro: 210 decessi nel primo trimestre 2025, sei regioni in zona rossa - A marzo 2025, 30 delle 150 vittime erano lavoratori stranieri, con un’incidenza di 11,9 decessi per milione di occupati, oltre il doppio rispetto agli italiani (5,6). Gli stranieri sono quindi esposti ... 🔗marsalalive.it

Morti sul lavoro in aumento, oltre 200 decessi nei primi tre mesi del 2025: Basilicata in zona rossa - L’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro: +9,9% rispetto al 2024, serve subito un cambio di rotta ... 🔗basilicata24.it