Abruzzo in zona rossa per le morti sul lavoro | nei primi tre mesi dell' anno +99% rispetto al 2024

© Chietitoday.it - Abruzzo in zona rossa per le morti sul lavoro: nei primi tre mesi dell'anno +9,9% rispetto al 2024

Abruzzo si colloca tristemente in zona rossa nella mappa della sicurezza sul lavoro aggiornata a marzo 2025 dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega di Mestre, insieme a Basilicata, Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Campania. In queste sei regioni, l’indice di incidenza delle morti sul. 🔗 L’si colloca tristemente innella mappaa sicurezza sulaggiornata a marzo 2025 dall’Osservatorio sicurezza sulVega di Mestre, insieme a Basilicata, Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Campania. In queste sei regioni, l’indice di incidenzasul. 🔗 Chietitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Abruzzo in zona rossa per le morti sul lavoro: nei primi tre mesi dell'anno +9,9% rispetto al 2024 - L’Abruzzo si colloca tristemente in zona rossa nella mappa della sicurezza sul lavoro aggiornata a marzo 2025 dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega di Mestre, insieme a Basilicata, Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Campania. In queste sei regioni, l’indice di incidenza delle morti sul... 🔗chietitoday.it

L'Abruzzo nella zona rossa delle morti sul lavoro: un aumento preoccupante nel 2025 - Nel primo bimestre del 2025 l'Italia sta registrando un preoccupante aumento delle morti sul lavoro, con 138 decessi, un +16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati diffusi dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega di Mestre, che monitorano e analizzano i rischi... 🔗chietitoday.it

Morti sul lavoro: in aumento rispetto allo stesso periodo 2024, Puglia fra le regioni in zona rossa Nel primo bimestre 2025 si sono contate 138 vittime - Di seguito un comunicato diffuso dall’osservatorio Vega: Sul podio dell’insicurezza nazionale in zona rossa ci sono: Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige, Puglia, Liguria, Abruzzo e Calabria. A febbraio sono 101 gli infortuni mortali in occasione di lavoro e 37 quelli in itinere. In Lombardia e in Veneto il maggior numero di vittime totali. Trasporti e Magazzinaggio e Attività Manifatturiere i settori più colpiti dal fenomeno. 🔗noinotizie.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Abruzzo in zona rossa per le morti sul lavoro: nei primi tre mesi dell'anno +9,9% rispetto al 2024; Abruzzo in zona rossa per le morti sul lavoro: nei primi tre mesi dell'anno +9,9% rispetto al 2024; Morti sul lavoro: l’Abruzzo tra le regioni più a rischio nel 2025; Morti sul lavoro in aumento, oltre 200 decessi nei primi tre mesi del 2025: Basilicata in zona rossa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Morti sul lavoro in aumento nel 2025: Campania nella zona rossa - Più della metà d'Italia in zona rossa. Serve subito un cambio di rotta... Sul podio dell’insicurezza nazionale in zona rossa ci sono: Basilicata, Trentino-Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise e Campani ... 🔗msn.com

Morti sul lavoro in aumento, oltre 200 decessi nei primi tre mesi del 2025: Basilicata in zona rossa - L’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro: +9,9% rispetto al 2024, serve subito un cambio di rotta ... 🔗basilicata24.it

Tragedia in Abruzzo: morti due vigili del fuoco, i primi soccorsi nel Parco della Maiella - Il gruppo era composto da quattro persone, due sono state recuperate e non sono in pericolo di vita. Le vittime avevano 42 anni ... 🔗repubblica.it