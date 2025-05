Abbandona rifiuti incastrato dalla videosorveglianza

© Padovaoggi.it - Abbandona rifiuti, incastrato dalla videosorveglianza

Abbandonato mobilio, suppellettili e materassi col favore della notte tentando di non farsi riconoscere. Lo ha fatto scambiando l’isola ecologica di via Manin a Cadoneghe per un’area di scarico degli ingombranti di casa. Incrociando i video delle telecamere di contesto e di quartiere la. 🔗 Hato mobilio, suppellettili e materassi col favore della notte tentando di non farsi riconoscere. Lo ha fatto scambiando l’isola ecologica di via Manin a Cadoneghe per un’area di scarico degli ingombranti di casa. Incrociando i video delle telecamere di contesto e di quartiere la. 🔗 Padovaoggi.it

Su questo argomento da altre fonti

Abbandona rifiuti dall’auto, incastrato dalle telecamere: scatta la denuncia - Le nuove telecamere installate in zona via Lamia a Nocera Superiore hanno permesso di individuare e sanzionare un trasgressore sorpreso a gettare rifiuti abusivamente. A essere immortalato dai due nuovi dispositivi ad alta tecnologia, un uomo residente a Cava de’ Tirreni sorpreso ad abbandonare... 🔗salernotoday.it

L'uomo che abbandona la sua spazzatura al parco giochi: incastrato dalle telecamere (e multato) - Sacchi neri abbandonati nel parco pubblico. A incastrare il trasgressore sono state le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti al parco Aldo Moro di Agrate Brianza. Il ritrovamento dei sacchi abbandonati risale alla giornata di lunedì 7 aprile e proprio grazie agli... 🔗monzatoday.it

Scaricava rifiuti in centro storico. Video-incastrato - Un altro maleducato è stato sanzionato dagli agenti della polizia locale per aver abbandonato diversi sacchi non conformi in centro, in via Umberto I. La violazione è stata notata dagli agenti durante un giro di perlustrazione. C’erano troppi sacchi pieni zeppi di immondizia varia abbandonati in bella vista nel cuore di Verano. Dopo diversi controlli, gli agenti al comando di Ciro Scogliamiglio sono arrivati all’autore del misfatto. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Abbandona rifiuti, incastrato dalla videosorveglianza; Abbandona rifiuti dall’auto, incastrato dalle telecamere: scatta la denuncia; Nocera Superiore, abbandona rifiuti dall’auto: incastrato dalle telecamere di sorveglianza; Sorpreso ad abbandonare rifiuti speciali a Golfo Aranci: imprenditore incastrato dalle telecamere. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ecovandalo incastrato dalle telecamere: donna abbandona rifiuti in area industriale, sarà denunciata - ARQUÀ POLESINE (ROVIGO) - A poche settimane dal primo accertamento, le fototrappole, posizionate nella macro area industriale-artigianale-commerciale di Arquà Polesine, hanno ... 🔗ilgazzettino.it

Abbandona più volte rifiuti in una zona del centro: multato per 2.500 euro - Attraverso il controllo delle immagini di una telecamera di videosorveglianza appositamente dedicata, la polizia locale ha sanzionato per 2.500 euro (pari alla metà dell’ammenda massima) un soggetto c ... 🔗umbria24.it

Serdiana, abbandona rifiuti in strada: incastrato da un video - La polizia locale ha individuato l’automobilista che qualche giorno fa ha abbandonato alcuni sacchetti di rifiuti lungo la circonvallazione di Serdiana. Decisiva la collaborazione di un privato ... 🔗msn.com