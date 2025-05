Una passeggiata musicale tra le meraviglie di Piacenza | in centro arriva Note in città

Una passeggiata musicale tra le meraviglie di Piacenza: in centro arriva "Note in città"

Piacenza si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto grazie alla passeggiata musicale, evento promosso dal Conservatorio Nicolini in collaborazione con numerose realtà musicali del territorio, sia emergenti che consolidate.Dieci luoghi. 🔗 Venerdì 9 maggio, a partire dalle ore 15,30,si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto grazie alla, evento promosso dal Conservatorio Nicolini in collaborazione con numerose realtà musicali del territorio, sia emergenti che consolidate.Dieci luoghi. 🔗 Ilpiacenza.it

