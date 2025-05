Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare | l’omaggio alla Guardia Costiera

In breve da Zazoom:

Celebrare 160 anni di impegno verso la sicurezza e la protezione del mare è l’obiettivo della nuova moneta emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Destinata a collezionisti, questa moneta in tiratura limitata sarà disponibile dal 6 maggio e racconta la storia delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera. Con soli 4000 esemplari in versione fior di conio, è un tributo unico e prezioso.

Una moneta per raccontare 160 anni di dedizione al mare. È questo il tributo che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha voluto dedicare alle Capitanerie di Porto, GuardiaCostiera, emettendo una specialemoneta da collezione, in tiratura limitata, che sarà disponibile dal 6 maggio.Realizzata in soli 4000 esemplari in versione fior di conio e confezionata in astuccio, la moneta si distingue per la sua forma inedita a sedici lati e la composizione bimetallica: bronzital per la corona esterna, cupronichel per il nucleo centrale. Il peso è di 9,50 grammi, il diametro di 27,50 millimetri, con bordo godronato a tratti.Il progetto porta la firma dell’artista Marta Bonifacio. Sul dritto, spicca il logo ufficiale del 160° anniversario incorniciato dalla scritta ‘Repubblica Italiana’ e da due onde stilizzate, all’interno delle quali campeggia il motto ‘Omnia Vincit Animus’. 🔗Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare: l’omaggio alla Guardia Costiera

Se ne parla anche su altri siti

Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare: l’omaggio alla Guardia Costiera - Una moneta per raccontare 160 anni di dedizione al mare. È questo il tributo che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha voluto dedicare alle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, emettendo una speciale moneta da collezione, in tiratura limitata, che sarà disponibile dal 6 maggio.Realizzata in soli 4000 esemplari in versione fior di conio e confezionata in astuccio, la moneta si distingue per la sua forma inedita a sedici lati e la composizione bimetallica: bronzital per la corona esterna, cupronichel per il nucleo centrale. 🔗Leggi su detectormania.com

Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare: l’omaggio alla Guardia Costiera - Una moneta per raccontare 160 anni di dedizione al mare. È questo il tributo che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha voluto dedicare alle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, emettendo una speciale moneta da collezione, in tiratura limitata, che sarà disponibile dal 6 maggio.Realizzata in soli 4000 esemplari in versione fior di conio e confezionata in astuccio, la moneta si distingue per la sua forma inedita a sedici lati e la composizione bimetallica: bronzital per la corona esterna, cupronichel per il nucleo centrale. 🔗Leggi su detectormania.com

Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare: l’omaggio alla Guardia Costiera - Una moneta per raccontare 160 anni di dedizione al mare. È questo il tributo che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha voluto dedicare alle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, emettendo una speciale moneta da collezione, in tiratura limitata, che sarà disponibile dal 6 maggio.Realizzata in soli 4000 esemplari in versione fior di conio e confezionata in astuccio, la moneta si distingue per la sua forma inedita a sedici lati e la composizione bimetallica: bronzital per la corona esterna, cupronichel per il nucleo centrale. 🔗Leggi su detectormania.com

Cosa riportano altre fonti

Palazzo Pitti: presentati moneta e francobollo per i 160 anni della Guardia Costiera; Una moneta per celebrare i 160 anni della Guardia costiera; Una moneta per celebrare i 160 anni della Guardia costiera; Una moneta per il mare: celebrati i 160 anni delle Capitanerie di Porto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Una moneta per celebrare i 160 anni della Guardia costiera - Una moneta poligonale a 16 lati, ciascuno dei quali per ricordare ogni decennio dalla costituzione delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, avvenuta il 20 luglio 1865 a Firenze, allora Capitale ... 🔗msn.com

Campari celebrato con una moneta speciale dal Ministero dell'Economia - Dopo il Francobollo '160 anni di Campari' lanciato nel 2020, l'eccellenza italiana (e milanese) del brand è celebrata con una moneta emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e coniata ... 🔗msn.com

Presentati la moneta e il francobollo celebrativi del 160° anniversario delle Capitanerie di porto - Giovedì 8 maggio 2025, nella storica cornice della Sala del Fiorino di Palazzo Pitti a Firenze, si è svolto l’evento ufficiale di presentazione della moneta e del francobollo celebrativi del 160° anni ... 🔗pressmare.it