Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare | l’omaggio alla Guardia Costiera

Una moneta per raccontare 160 anni di dedizione al mare. È questo il tributo che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha voluto dedicare alle Capitanerie di Porto, GuardiaCostiera, emettendo una specialemoneta da collezione, in tiratura limitata, che sarà disponibile dal 6 maggio.Realizzata in soli 4000 esemplari in versione fior di conio e confezionata in astuccio, la moneta si distingue per la sua forma inedita a sedici lati e la composizione bimetallica: bronzital per la corona esterna, cupronichel per il nucleo centrale. Il peso è di 9,50 grammi, il diametro di 27,50 millimetri, con bordo godronato a tratti.Il progetto porta la firma dell’artista Marta Bonifacio. Sul dritto, spicca il logo ufficiale del 160° anniversario incorniciato dalla scritta ‘Repubblica Italiana’ e da due onde stilizzate, all’interno delle quali campeggia il motto ‘Omnia Vincit Animus’. 🔗Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare: l’omaggio alla Guardia Costiera

Potrebbe interessarti su Zazoom: Addio a Gianni Vasino, storico volto di 90º minuto, morto a 88 anni - È morto a Genova Gianni Vasino, giornalista e volto simbolo del programma 90º minuto. Aveva 88 anni ed era noto per i suoi servizi sul calcio italiano, soprattutto nel celebre gruppo di inviati del programma condotto da Paolo Valenti.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare: l’omaggio alla Guardia Costiera - Una moneta per raccontare 160 anni di dedizione al mare. È questo il tributo che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha voluto dedicare alle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, emettendo una speciale moneta da collezione, in tiratura limitata, che sarà disponibile dal 6 maggio.Realizzata in soli 4000 esemplari in versione fior di conio e confezionata in astuccio, la moneta si distingue per la sua forma inedita a sedici lati e la composizione bimetallica: bronzital per la corona esterna, cupronichel per il nucleo centrale. 🔗Leggi su detectormania.com

Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare: l’omaggio alla Guardia Costiera - Una moneta per raccontare 160 anni di dedizione al mare. È questo il tributo che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha voluto dedicare alle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, emettendo una speciale moneta da collezione, in tiratura limitata, che sarà disponibile dal 6 maggio.Realizzata in soli 4000 esemplari in versione fior di conio e confezionata in astuccio, la moneta si distingue per la sua forma inedita a sedici lati e la composizione bimetallica: bronzital per la corona esterna, cupronichel per il nucleo centrale. 🔗Leggi su detectormania.com

Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare: l’omaggio alla Guardia Costiera - Una moneta per raccontare 160 anni di dedizione al mare. È questo il tributo che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha voluto dedicare alle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, emettendo una speciale moneta da collezione, in tiratura limitata, che sarà disponibile dal 6 maggio.Realizzata in soli 4000 esemplari in versione fior di conio e confezionata in astuccio, la moneta si distingue per la sua forma inedita a sedici lati e la composizione bimetallica: bronzital per la corona esterna, cupronichel per il nucleo centrale. 🔗Leggi su detectormania.com

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Circeo, salvati escursionisti bloccati per due giorni nella Grotta dei Prigionieri (12.09.19) Video Circeo, salvati escursionisti bloccati per due giorni nella Grotta dei Prigionieri (12.09.19)

Cosa riportano altre fonti

Palazzo Pitti: presentati moneta e francobollo per i 160 anni della Guardia Costiera; Una moneta per celebrare i 160 anni della Guardia costiera; Capitanerie di Porto – Guardia costiera: una MONETA per 160 anni di STORIA; Una moneta per il mare: celebrati i 160 anni delle Capitanerie di Porto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Una moneta per celebrare i 160 anni della Guardia costiera - Una moneta poligonale a 16 lati, ciascuno dei quali per ricordare ogni decennio dalla costituzione delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, avvenuta il 20 luglio 1865 a Firenze, allora Capitale ... 🔗msn.com

Presentati la moneta e il francobollo celebrativi del 160° anniversario delle Capitanerie di porto - Giovedì 8 maggio 2025, nella storica cornice della Sala del Fiorino di Palazzo Pitti a Firenze, si è svolto l’evento ufficiale di presentazione della moneta e del francobollo celebrativi del 160° anni ... 🔗pressmare.it

Campari celebrato con una moneta speciale dal Ministero dell'Economia - Dopo il Francobollo '160 anni di Campari' lanciato nel 2020, l'eccellenza italiana (e milanese) del brand è celebrata con una moneta emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e coniata ... 🔗msn.com