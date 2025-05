THE COUPLE BATTE OGNI RECORD | PEGGIOR ASCOLTO DI SEMPRE DEGLI SHOW DI CANALE 5

© Bubinoblog - THE COUPLE BATTE OGNI RECORD: PEGGIOR ASCOLTO DI SEMPRE DEGLI SHOW DI CANALE 5

COUPLE”, il reality spin-off del Grande Fratello condotto da Ilary Blasi, entra nella storia di CANALE 5 in senso negativo. Ebbene sì, è stato battuto il precedente RECORD.RECORD che apparteneva ad “Evviva”, uno SHOW del 1988 condotto nella brevissima parentesi di Milly Carlucci a Mediaset con uno share del 9,4% ma con 2,2 milioni di telespettatori, valori assoluti che oggi farebbero stappare lo champagne nei corridoi di Cologno Monzese.“The COUPLE” si è fermato a 951.000 telespettatori con uno share del 7,65%. Alle 22:30 Rai1 con Affari Tuoi, la puntata speciale del game di Stefano De Martino, ha toccato il 31% di share mentre CANALE 5 in contemporanea era al 4% con il reality di Ilary Blasi. Drammatico.Sembrava uno scherzo dirlo, eppure è più alto il montepremi da 1 milione di euro che il numero dei telespettatori che ieri sera si sono sintonizzati su CANALE 5. 🔗 “The”, il reality spin-off del Grande Fratello condotto da Ilary Blasi, entra nella storia di5 in senso negativo. Ebbene sì, è stato battuto il precedenteche apparteneva ad “Evviva”, unodel 1988 condotto nella brevissima parentesi di Milly Carlucci a Mediaset con uno share del 9,4% ma con 2,2 milioni di telespettatori, valori assoluti che oggi farebbero stappare lo champagne nei corridoi di Cologno Monzese.“The” si è fermato a 951.000 telespettatori con uno share del 7,65%. Alle 22:30 Rai1 con Affari Tuoi, la puntata speciale del game di Stefano De Martino, ha toccato il 31% di share mentre5 in contemporanea era al 4% con il reality di Ilary Blasi. Drammatico.Sembrava uno scherzo dirlo, eppure è più alto il montepremi da 1 milione di euro che il numero dei telespettatori che ieri sera si sono sintonizzati su5. 🔗 Bubinoblog

Cosa riportano altre fonti

THE COUPLE BATTE OGNI RECORD: PEGGIOR ASCOLTO DI SEMPRE DEGLI SHOW DI CANALE 5 - “The Couple”, il reality spin-off del Grande Fratello condotto da Ilary Blasi, entra nella storia di Canale 5 in senso negativo. Ebbene sì, è stato battuto il precedente record. Record che apparteneva ad “Evviva”, uno show del 1988 condotto nella brevissima parentesi di Milly Carlucci a Mediaset con uno share del 9,4% ma con 2,2 milioni di telespettatori, valori assoluti che oggi farebbero stappare lo champagne nei corridoi di Cologno Monzese. 🔗bubinoblog

THE COUPLE BATTE OGNI RECORD: PEGGIOR ASCOLTO DI SEMPRE DEGLI SHOW DI CANALE 5 - “The Couple”, il reality spin-off del Grande Fratello condotto da Ilary Blasi, entra nella storia di Canale 5 in senso negativo. Ebbene sì, è stato battuto il precedente record. Record che apparteneva ad “Evviva”, uno show del 1988 condotto nella brevissima parentesi di Milly Carlucci a Mediaset con uno share del 9,4% ma con 2,2 milioni di telespettatori, valori assoluti che oggi farebbero stappare lo champagne nei corridoi di Cologno Monzese. 🔗bubinoblog

Spinto dalle tensioni globali l’oro batte ogni record: prima volta oltre i 3 mila dollari all’oncia - L’oro vale 3mila dollari all’oncia, una soglia storica superata per la prima volta nella giornata di venerdì 14 marzo e che è stata raggiunta a causa della sempre più elevata volatilità dei listini finanziari, del clima di guerra commerciale in atto tra i Paesi principali del pianeta e della corsa di molti attori, a partire dai Brics, ad acquistare e incamerare lingotti per diversificare le loro riserve rispetto al dollaro statunitense. 🔗it.insideover.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Francesco Totti batte Ilary Blasi in tv alla prova degli ascolti; Francesco Totti batte Ilary Blasi in tv alla prova degli ascolti; The Couple cancellato? Scoppia il gossip (e Mediaset batte un colpo); The Couple, ieri in onda la prima puntata su Canale 5: Danilo e Fabrizio e le loro perle. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

The Couple cancellato? Scoppia il gossip (e Mediaset batte un colpo) - Mediaset ha dunque deciso di bloccare la messa in onda della terza puntata di The Couple, ma non solo: si è infatti scelto di interrompere anche la diretta dalla casa dove si svolge il reality su ... 🔗cosmopolitan.com

Sonoro Flop per The Couple: disastro Ilary Blasi, Ulisse batte tutti - Ascolti deludenti e un super flop per The Couple su Canale 5. Mediaset in affanno mentre su Rai 1 Ulisse conquista 3 milioni di spettatori doppiando la Blasi Esperimento fallito. The Couple non ... 🔗ultimenotizieflash.com

Ilary Blasi alla prova ascolti. La terza puntata di “The Couple”: news concorrenti, diretta, il verdetto del televoto - Stasera la prima eliminazione: a rischiare, Thais Wiggers ed Elena Barolo e Jasmine Carrisi in coppia con Pierangelo Greco ... 🔗iodonna.it