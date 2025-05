Tecnologia in sicurezza a lezione di home banking con il programma Digitale Facile

© Ilpiacenza.it - Tecnologia in sicurezza, a lezione di home banking con il programma "Digitale Facile"

home banking, per il ciclo di incontri divulgativi che il Comune di Piacenza ha avviato il 4 febbraio scorso nell'ambito del progetto “Digitale Facile in Emilia Romagna”, promosso dalla Regione e finanziato con fondi Pnrr - Next Generation Eu.Mercoledì 7 maggio. 🔗 Nuovo appuntamento dedicato all', per il ciclo di incontri divulgativi che il Comune di Piacenza ha avviato il 4 febbraio scorso nell'ambito del progetto “in Emilia Romagna”, promosso dalla Regione e finanziato con fondi Pnrr - Next Generation Eu.Mercoledì 7 maggio. 🔗 Ilpiacenza.it

Ne parlano su altre fonti

Tecnologia in sicurezza, a lezione di home banking con il programma "Digitale Facile" - Nuovo appuntamento dedicato all'home banking, per il ciclo di incontri divulgativi che il Comune di Piacenza ha avviato il 4 febbraio scorso nell'ambito del progetto “Digitale Facile in Emilia Romagna”, promosso dalla Regione e finanziato con fondi Pnrr - Next Generation Eu. Mercoledì 7 maggio... 🔗ilpiacenza.it

A lezione di home banking con Digitale Facile": come usare la tecnologia in sicurezza - Nuovo appuntamento dedicato all'home banking, per il ciclo di incontri divulgativi che il Comune di Piacenza ha avviato il 4 febbraio scorso nell'ambito del progetto “Digitale Facile in Emilia Romagna”, promosso dalla Regione e finanziato con fondi Pnrr – Next Generation EU. Mercoledì 7 maggio... 🔗ilpiacenza.it

4 mesi dalla scomparsa di Sofia, studenti del Maior a lezione di sicurezza stradale e dunque di "Rispetto per la vita" - A quattro mesi dalla morte di Sofia Di Dalmazi, la 15enne investita su via Falcone e Borsellino il 3 dicembre scorso, il liceo Maior di Pescara, presieduto da Federica Chiavaroli, organizza un evento per ricordarla, questa volta incentrato sulla sicurezza stradale, “affinché i più giovani... 🔗ilpescara.it

Ne parlano su altre fonti

A lezione di home banking con il programma Digitale Facile, per usare la tecnologia in sicurezza; Corsi formazione responsabile sicurezza RSPP e prevenzione incendio, nuovo calendario; Le 10 migliori certificazioni di sicurezza informatica (maggio 2025); Cyber Risk Strategy and Governance. 🔗Ne parlano su altre fonti

La sicurezza sostenibile: come le tecnologie green migliorano la sicurezza domestica - Scopri come le tecnologie green migliorano la sicurezza domestica unendo sostenibilità, risparmio energetico e protezione avanzata. 🔗greenme.it

Usare la tecnologia in sicurezza, a lezione di home banking con “Digitale Facile” - Nuovo appuntamento dedicato all'home banking, per il ciclo di incontri divulgativi che il Comune di Piacenza ha avviato il 4 febbraio scorso nell'ambito ... 🔗piacenzasera.it

A lezione di sicurezza sul lavoro nei cantieri - Il progetto di Ance Bari e Bat e Formedil porta gli studenti nelle aziende dove si producono i materiali utili all'edilizia. Lo scopo: non solo formarli a livello tecnico, ma anche educarli al rispett ... 🔗rainews.it