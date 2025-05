PulciNellaMente Domani al via la venticinquesima edizione della rassegna

Domani prende il via la venticinquesima edizione di PulciNellaMente, la rassegna che celebra il Sud, l'educazione e il teatro. Fino all'11 maggio al Sant’Arpino-MultiSala Lendi, i promotori definiscono l'evento come una dichiarazione d'amore per l'infanzia e il bene comune. Un'importante occasione per festeggiare nozze d'argento con il pubblico.

PulciNellaMente. Al via a la venticinquesima edizione della rassegna. Da domani, e fino all’11 maggio, al Sant’Arpino-MultiSala Lendi I promotori: “PulciNellaMente è una dichiarazione d’amore per il Sud, per l’educazione, per l’infanzia, per il teatro, per il bene comune”. Nozze d’Argento per PulciNellaMente. Domani a Sant’Arpino, in provincia di Caserta, si terrà il taglio . L'articolo PulciNellaMente. Domani al via la venticinquesima edizione della rassegna proviene da Espresso napoletano. 🔗Leggi su Espressonapoletano.it © Espressonapoletano.it - PulciNellaMente. Domani al via la venticinquesima edizione della rassegna

Ne parlano su altre fonti

Al via domani la XXV edizione di Pulcinellamente

Secondo laprovinciaonline.info: Nozze d’Argento per PulciNellaMente. Domani a Sant’Arpino si terrà il taglio del nastro della XXV edizione della Rassegna Nazionale di Teatro Scuola. Dopo il prologo con il conferimento del Premio all ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

TEKKEN 7: domani disponibili i DLC 16 e 17

Parte del Season Pass 4 di TEKKEN 7, sar? disponibili da domani con i DLC 16 e 17. Il DLC 16 aggiunger? Kunimitsu! Figlia del primo Kunimitsu, che ha fatto la sua ultima apparizione TEKKEN TAG TOURNAMENT 2, questo personaggio che indossa la maschera di una volpe continuer? la tradizione nelle abilit? di Manji Ninjutsu.