Pensioni 2025 novità INPS | trattenuta per 3 mesi di 50 euro da giugno chi è coinvolto?

Dal giugno 2025, una nuova misura dell'Inps interesserà diversi pensionati italiani. A partire da questo mese, alcuni beneficiari subiranno una trattenuta di 50 euro mensili per tre mesi, fino a settembre. Scopriamo chi sarà coinvolto e le motivazioni dietro questa decisione.

Una novità importante attende molti pensionati italiani a partire da giugno 2025. L'Inps ha annunciato, tramite una recente circolare, che per un numero limitato di beneficiari l'importo dell'assegno pensionistico sarà ridotto di circa 50 euro al mese per quattro mesi, fino a settembre. Sebbene possa sembrare un taglio, in realtà si tratta di un recupero da parte dell'Istituto di Previdenza su somme che erano state versate in eccesso nel 2022. Riforma Pensioni 2025: novità da giugno 2025, chi riceverà 50 euro in meno per 3 mesi?. La decurtazione non è quindi permanente, ma nasce dalla necessità di regolarizzare situazioni relative all'indennità "una tantum" erogata in quell'anno. I pensionati coinvolti sono coloro il cui reddito complessivo annuale si è attestato attorno ai 20.000 o ai 35.000 euro.